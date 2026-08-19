Usbekische Legionäre glänzen im Iran: Dramatische Siege für Tractor und Esteghlal

Der 2. Spieltag der iranischen Pro League war bei den Spielen mit usbekischen Fußballern voller unerwarteter Dramatik und Spannung. Das Team von Odil Hamrobekov bezwang das starke Sepahan auswärts, während Rustam Ashurmatov für den Teheraner Großklub die vollen 90 Minuten absolvierte. Doch warum kam Nationalmannschaftsstar Jaloliddin Masharipov nicht zum Einsatz?

Späte Dramatik: Torflut nach der 80. Minute

In beiden Spielen fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Tractor konnte die Abwehr von Sepahan, einem der stärksten Klubs der Liga, erst in der 83. Minute durchbrechen:

Odil Hamrobekov zeigte als Teil der Startelf über die vollen 90 Minuten eine souveräne Leistung und leistete damit einen großen Beitrag zu Tractors wichtigem 2:0-Auswärtssieg gegen Sepahan.

Iranische Pro League: Fakten zu den Topspielen des 2. Spieltags

Statistik Sepahan – Tractor (0:2) Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0:1) Entscheidende Tore Hossein-Zadeh (83., 90.+1) Azadi (86.) Usbekische Legionäre Odil Hamrobekov (volle 90 Minuten) Rustam Ashurmatov (volle 90 Minuten) Unerwartete Entwicklung Sepahan unterlag zu Hause Jaloliddin Masharipov blieb auf der Bank Ergebnis des Spieltags Tractor holte drei wichtige Punkte Esteghlal kehrte mit einem Auswärtssieg zurück

Masharipov auf der Bank und Esteghlals Sieg

Der Teheraner Klub Esteghlal sicherte sich im schwierigen Auswärtsspiel bei Nassaji Mazandaran dank eines einzigen Treffers in der 86. Minute ebenfalls drei Punkte. Rustam Ashurmatov wehrte die Angriffe des Gegners als Innenverteidiger erfolgreich ab. Die Entscheidung, Jaloliddin Masharipov, dessen Einsatz viele Fans erwartet hatten, trotz seiner Aufnahme in den Spielbericht nicht einzuwechseln, bleibt jedoch offen: War es eine taktische Entscheidung oder Rotation?

Was denkt ihr: Wird Masharipov bald seine Führungsrolle in Esteghlals Startelf zurückerobern, oder hat im Klub ein neuer Konkurrenzkampf begonnen?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese brandheiße Nachricht mit den Fans unserer Legionäre!