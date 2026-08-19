Saudi-Arabien Im Sechzehntelfinale des King’s Cup gab es eine überraschende Aufstellung und eine mitreißende Tor-Show. Der Klub Al Nassr aus Riad gastierte bei Al Diriyah und trat ohne seinen größten Star an. Verhinderte das Fehlen des Mannschaftskapitäns Cristiano Ronaldoden Sieg, oder traten neue Helden hervor?

Frühes Tor und Al Nassrs starke Antwort

Die Partie begann mit einem überraschenden Angriff der Gastgeber: Bereits in der 2. Minute erzielte Al-Diriyah-Stürmer Rodrigues die Führung und versetzte Al Nassr in Schockstarre. Doch die Mannschaft aus Riad übernahm schnell die Kontrolle und antwortete mit einer Reihe von Angriffen:

"In Ronaldos Abwesenheit auf dem Platz übernahm João Félix die Führungsrolle. Sein Doppelpack sowie die Treffer von Simakan und Al Hamdan brachten Al Nassr in die nächste Runde."

Saudi King’s Cup: Fakten zum Sechzehntelfinale

Statistik Al Diriyah Al Nassr Endstand 1 4 Torschützen Rodrigues (2.) Simakan (11.), Félix (36., 68.), Al Hamdan (37.) Wichtiger Ausfall — Cristiano Ronaldo (nicht im Kader) Nächste Runde Aus dem Wettbewerb ausgeschieden Ins Achtelfinale eingezogen

Starbesetzter Kader und die nächste Runde

Al Nassrs Trainerstab gab in dieser Partie starken Spielern wie Mané, Coman, Simakan und dem kürzlich verpflichteten Íñigo Martínez eine Chance. Auch ohne Ronaldo feierte das Team einen souveränen Kantersieg und setzt seinen Weg im Pokal fort.

Glaubt ihr, dass Al Nassr den King’s Cup in dieser Saison gemeinsam mit Ronaldo gewinnen kann, oder reicht die Kraft nicht gegen die Konkurrenz?

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