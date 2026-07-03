In der Ära moderner Remote-Arbeit und Online-Kommunikation ist es für viele unbequem, sich an die Mikrofon- oder Kamerasteuerungstasten in verschiedenen Anwendungen zu erinnern. Um dieses Problem zu lösen, hat das Startup Project Mirage die Dune vorgestellt, eine kompakte und intelligente Tastatur, die speziell für MacBook-Nutzer entwickelt wurde. Laut Ixbt.com ist das Gerät so groß wie eine Kaugummipackung und wird direkt an den USB-C-Port des Laptops angeschlossen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Das Dune-Gerät ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über drei Haupttasten. Das Besondere daran ist, dass die Tastatur ihre Funktion automatisch anpasst, je nachdem, in welcher Anwendung der Benutzer gerade arbeitet. Während der Kommunikation über Zoom oder Microsoft Teams steuern die Tasten beispielsweise das Mikrofon oder die Kamera, während sie in Excel oder Google Sheets zu Kopier- und Undo-Funktionen wechseln.

AI und umfangreiche Möglichkeiten

Einer der stärksten Aspekte des Geräts ist die Integration in das Claude Desktop AI-System. Der Benutzer muss nicht programmieren können — es genügt, dem Claude-Assistenten die gewünschte Aufgabe in einfacher Sprache zu erklären, und das System schreibt automatisch ein Python-Skript und weist es einer der Dune-Tasten zu. So lassen sich komplexe Prozesse, wie die Konvertierung von Bildern in das JPG-Format oder das Sammeln kurzer Informationen über Unternehmen, mit einem einzigen Tastendruck ausführen.

Die Dune-Tastatur wird passgenau für das MacBook-Gehäuse gefertigt und hinterlässt keine Lücke unter dem Laptop. Das Gerät besitzt keinen eigenen Akku, sondern bezieht den Strom direkt vom Laptop. Derzeit unterstützt das Gadget MacBook Air (M2 und neuer) sowie MacBook Pro (M1 und neuer) Modelle unter macOS 15 Sequoia. Mit einem Preis von 119 Dollar wird erwartet, dass das Gerät seinen Platz auf dem Markt für High-Tech-Zubehör findet.

Nachteile und Benutzererfahrung

Obwohl das Gerät sehr praktisch erscheint, merken erste Nutzer einige Mängel an. Insbesondere da der Tastendruck sehr weich ist, könnte ein Benutzer versehentlich das Mikrofon einschalten oder die Kamera ausschalten. Solche Situationen könnten insbesondere bei wichtigen Verhandlungen zu Unannehmlichkeiten führen.

Zudem synchronisiert sich Dune über eine eigene App mit dem Kalender. Wenige Minuten vor Beginn eines Meetings benachrichtigt es den Nutzer und ermöglicht es, mit einem Klick an der Konferenz teilzunehmen oder eine Nachricht wie "Ich verspäte mich" zu senden. Für die Zukunft plant das Startup einen speziellen Marketplace, auf dem Nutzer ihre eigenen Skripte teilen können.

Obwohl solche Gadgets auf dem usbekischen Markt noch nicht weit verbreitet sind, können Geräte wie Dune die Produktivität von Remote-Entwicklern und Freelancern erheblich steigern. Besonders für AI-Enthusiasten fungiert dies als eine neue Art von Interface.