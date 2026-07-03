Roskosmos präsentiert vollständig wiederverwendbare Korona-Rakete

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Roskosmos präsentiert vollständig wiederverwendbare Korona-Rakete

Die russische Staatskorporation Roskosmos bereitet sich darauf vor, das Projekt der vollständig wiederverwendbaren Trägerrakete Korona der Öffentlichkeit vorzustellen, was als revolutionärer Schritt in der Raumfahrttechnologie erwartet wird. Ein Modell dieser vielversprechenden Entwicklung soll im Juli 2026 auf der internationalen Industriemesse Innoprom in Jekaterinburg präsentiert werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das vom staatlichen Raketenzentrum Makejew entwickelte Korona-Projekt nimmt aufgrund seiner technischen Eigenschaften einen besonderen Stellenwert in der weltweiten Raumfahrt ein. Diese Rakete ist einstufig und fähig zum vertikalen Start und Landung. Laut ixbt.com kann das System Nutzlasten nicht nur in den Orbit befördern, sondern sie auch zur Erde zurückbringen.

Wirtschaftliche Effizienz und technische Möglichkeiten

Einer der Hauptvorteile der neuen Rakete ist ihre wirtschaftliche Sparsamkeit. Im Vergleich zu Einwegraketen wird von der Korona erwartet, dass sie deutlich geringere Kosten verursacht und eine höhere Startfrequenz ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts ist, dass keine speziellen Zonen für beim Start abgetrennte Teile mehr benötigt werden.

Die im Rahmen des Projekts festgelegten technischen Kennzahlen sind wie folgt:

  • Die Gesamtstartmasse der Rakete beträgt etwa 300 Tonnen;
  • Nutzlastkapazität — bis zu 6 Tonnen;
  • Möglichkeit der bis zu 100-fachen Wiederverwendung einer einzelnen Rakete;
  • Fähigkeit zu suborbitalen Flügen über unbegrenzte Distanzen.
Die Geschichte des Korona-Projekts reicht weit zurück — die Arbeiten begannen erstmals 1992. Aus verschiedenen Gründen wurde der Prozess jedoch mehrfach unterbrochen. Erst die im letzten Jahr durchgeführten Forschungsarbeiten bewiesen, dass dieses Konzept realisierbar ist und für die experimentelle Konstruktionsphase bereit ist.

Neue Infrastruktur und Zukunftspläne

Die Roskosmos-Führung betonte, dass für die neue Rakete eine vereinfachte Start- und Landeplattform sowie ein automatisiertes Betankungssystem ohne menschliches Zutun eingesetzt werden. Diese moderne Infrastruktur soll am Kosmodrom Vostochny errichtet werden.

Derzeit sind die experimentellen Konstruktionsarbeiten für 2026 geplant. Bei erfolgreicher Umsetzung wird die Korona ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der russischen Raumfahrtindustrie auf dem internationalen Markt sein. Solche wiederverwendbaren Systeme sind im Wettbewerb mit privaten Unternehmen wie SpaceX von großer Bedeutung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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