Browser-Krieg: Wird KI die Dominanz von Chrome und Safari einschränken?

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Browser-Krieg: Wird KI die Dominanz von Chrome und Safari einschränken?

Der weltweite Wettbewerb zwischen den Browsern hat eine neue Stufe erreicht. Der Kampf dreht sich nicht mehr nur um Suchergebnisse, sondern darum, welche KI eines Unternehmens komplexe Aufgaben im Internet im Namen des Nutzers erledigen kann. Während Google Chrome und Apple Safari den Markt immer noch anführen, hat sich die Situation bis 2026 drastisch geändert. Eine neue Generation von Browsern wird zu persönlichen Assistenten statt einfacher Fenster zum Internet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Heutzutage haben Nutzer die Möglichkeit, als Alternative zu Chrome und Safari Programme zu wählen, die nicht nur schnell, sondern auch tief in AI integriert sind. In diesem Zusammenhang sind neue Konzepte entstanden, wie Open-Source-Browser und sogenannte „Mindful Browser“, die das psychische Wohlbefinden des Nutzers fördern. Laut Ixbt.com verzichten neue Marktteilnehmer auf traditionelle Suchmaschinen und setzen stattdessen auf eine chatbot-basierte Steuerung.

KI-Browser der neuen Generation: Comet und Dia

Der vom Startup Perplexity vorgestellte Comet-Browser ist eine der neuesten Innovationen in dieser Richtung. Er sucht nicht nur nach Informationen, sondern führt Aktionen wie das Zusammenfassen von E-Mails, das Analysieren von Webseiten und das Planen von Terminen im Kalender aus. Derzeit ist dieser Dienst für Nutzer des Perplexity Max-Plans für 200 Dollar pro Monat verfügbar, andere können sich auf eine Warteliste setzen lassen.

The Browser Company, die hinter dem Arc-Browser steht, hat ihr neues Produkt namens Dia vorgestellt. Obwohl es optisch Google Chrome ähnelt, zeichnet sich Dia durch ein integriertes AI-Chat-Tool aus. Es analysiert alle besuchten Seiten, um notwendige Informationen zu finden oder Fragen zu Produkten zu beantworten. Derzeit befindet sich dieser Browser in einer geschlossenen Beta-Phase und ist nur für Arc-Mitglieder zugänglich.

Strategische Schritte von OpenAI und Opera

Eine der am meisten erwarteten Neuigkeiten auf dem Browser-Markt war der Atlas-Browser von OpenAI. Dieses Programm ermöglicht es Nutzern, Suchergebnisse direkt über ChatGPT abzufragen und Webseiten innerhalb des Chatbots zu durchsuchen, ohne auf externe Links zu klicken. Der „Agenten-Modus“ von Atlas ist darauf ausgelegt, Nutzeraufgaben autonom auszuführen. Der derzeit für macOS veröffentlichte Browser wird voraussichtlich bald auch für Windows, iOS und Android erscheinen.

Auch Opera bleibt nicht zurück. Ihr neuer Neon-Browser besitzt die Fähigkeit, Kontexte zu verstehen und hilft beim Einkaufen, bei Recherchen und sogar beim Schreiben von Programmcode. Das Besondere an Neon ist, dass es einige Aufgaben auch im Offline-Modus erledigen kann. Dieser Dienst basiert auf einem Abonnement und wird den Nutzern für 19,90 Dollar pro Monat angeboten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Browser nicht mehr nur Werkzeuge zur Informationsanzeige sind, sondern zu intelligenten Assistenten in der digitalen Welt werden. Auch für Nutzer in Usbekistan werden diese Technologien bald zu einem täglichen Bedürfnis, da diese AI-basierten Assistenten bei der Zeitersparnis und der Steigerung der Arbeitseffizienz unvergleichlich sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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