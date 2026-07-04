Erster neurodynamischer Chip der Welt in China entwickelt: In bestimmten Aufgaben bis zu 478-mal schneller als GPU

·5·Technologie
Erster neurodynamischer Chip der Welt in China entwickelt: In bestimmten Aufgaben bis zu 478-mal schneller als GPU

Chinesische Wissenschaftler haben einen großen Durchbruch in der Mikroelektronik erzielt. Forscher der Peking-Universität und Spezialisten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben gemeinsam den weltweit ersten memristorbasierte neurodynamische Chip vorgestellt. Die Entwicklung basiert auf In-Memory-Computing-Technologie und übertrifft die leistungsstärksten aktuellen GPUs in der Rechengeschwindigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtete .

Laut ITHome wird der neue Chip in einem 40-Nanometer-Prozess gefertigt. Die Forschungsergebnisse wurden in der renommierten Zeitschrift Science veröffentlicht. Das Hauptmerkmal dieser Erfindung ist, dass sie die Einzelschritt-Berechnungszeit neurodynamischer Systeme auf 2,12 Millisekunden reduziert. Dieser Wert ist bei spezialisierten komplexen Aufgaben 50- bis 478-mal schneller als moderne Grafikkarten.

Harmonie von Speicher und Berechnung

In der herkömmlichen Computerarchitektur bewegen sich Daten ständig zwischen Speicher und Prozessor, was zu erheblichen Verzögerungen und Energieverbrauch führt. Die von chinesischen Ingenieuren verwendeten Phasen-Memristoren erfüllen gleichzeitig sowohl Speicher- als auch Berechnungsfunktionen. Dieser Ansatz beseitigt Datenübertragungsengpässe und steigert die Systemeffizienz drastisch.

Auch die technischen Spezifikationen des Chips sind bemerkenswert: Seine Rechenarray-Fläche beträgt nur 0,28 mm². Das Gerät arbeitet mit 50 MHz und umfasst programmierbare Impulsgeneratorschaltungen, Analog-Digital-Wandler und weitere wichtige Komponenten. Trotz seiner geringen Größe kann er extrem komplexe Algorithmen in Tausendstelsekunden verarbeiten.

Neue Möglichkeiten für KI und Medizin

Diese Technologie ist in erster Linie für hochkomplexe wissenschaftliche Aufgaben wie die Modellierung der menschlichen Großhirnrinde konzipiert. Der Übergang neurodynamischer Hardwaresysteme in den Millisekundenbereich wird dazu beitragen, KI-Systeme energieeffizienter und intelligenter zu machen. Es wird erwartet, dass dies in Zukunft eine neue Ära in der Robotik und der Steuerung komplexer dynamischer Prozesse eröffnet.

Solche Entdeckungen sind auch für Länder im technologischen Transformationsprozess wie Usbekistan von Bedeutung. Die Produktion erschwinglicher und effizienter Chips wird künftig zu niedrigeren Preisen für Hochleistungsgeräte und deren breiterer Verbreitung führen. Chinas Errungenschaft zeigt, dass alternative und effizientere Lösungen auf dem globalen Halbleitermarkt existieren, zu einer Zeit, in der Giganten wie NVIDIA dominieren.

Laut Experten werden Memristor-Chips in den kommenden Jahren zwar keine herkömmlichen transistorbasierten Prozessoren ersetzen, aber zu einem treibenden Faktor bei spezialisierten Berechnungen, neuronalen Netzen und der wissenschaftlichen Forschung werden. Das Projekt hat Labortests erfolgreich bestanden, und an der industriellen Umsetzung wird gearbeitet.

ChinaTechnologieChipKünstliche IntelligenzProzessor
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vivo X300e: Neues Flagship mit 7000 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e: Neues Flagship mit 7000 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5Heute, 18:50Erstes 3D-gedrucktes Kernreaktormodul der Welt in den USA vorgestelltErstes 3D-gedrucktes Kernreaktormodul der Welt in den USA vorgestelltHeute, 18:26Anomale Hitze in Europa und technologischer Mangel: Klimaanlagen-Knappheit erhöht die SterblichkeitsrateAnomale Hitze in Europa und technologischer Mangel: Klimaanlagen-Knappheit erhöht die SterblichkeitsrateHeute, 17:53GeForce RTX 5090 Leistung und Temperatur: Neue Grafikkarte schmilzt ComputerkabelGeForce RTX 5090 Leistung und Temperatur: Neue Grafikkarte schmilzt ComputerkabelHeute, 17:26Künstliche Intelligenz und Kernenergie: Neuer Mikroreaktor im Rahmen einer Partnerschaft mit NVIDIA getestetKünstliche Intelligenz und Kernenergie: Neuer Mikroreaktor im Rahmen einer Partnerschaft mit NVIDIA getestetHeute, 16:27Schulbusse in den USA retten das Energiesystem während der HitzewellenSchulbusse in den USA retten das Energiesystem während der HitzewellenHeute, 15:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme