China hat einen revolutionären Schritt in der Technologiewelt unternommen und beschlossen, die humanoiden Roboterindustrie, insbesondere Begleitroboter, die zu emotionaler Interaktion mit Menschen fähig sind, zu regulieren. Die Entscheidung fällt zu einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und Robotik sich rasant entwickeln und Geräte nicht nur in der Industrie, sondern auch im Alltag auftauchen. Die neue Initiative zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Technologien der menschlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Ixbt.com berichte darüber.

Die Chinesische Vereinigung für humanoide Roboter und der Maschinenbau-Industrieverband haben gemeinsam eine spezielle Initiative zur gesunden und geordneten Entwicklung des Sektors angekündigt. In dem Dokument wird betont, dass das menschliche Wohlergehen bei der Entwicklung von Robotern das primäre Ziel bleiben muss. Dies bedeutet, dass in allen Phasen — vom Produktdesign über Werbung bis zur praktischen Anwendung — ethische Standards eingehalten werden müssen.

Vorrang von Sicherheit und ethischen Standards

Einer der wichtigsten Aspekte der Initiative ist der Schutz der persönlichen Daten der Nutzer. Roboter, die auf emotionaler Interaktion basieren, können Informationen über die sensibelsten und persönlichsten Aspekte des menschlichen Lebens sammeln. Aus diesem Grund wurden Entwickler verpflichtet, robuste Systeme zu schaffen, die Datensicherheit gewährleisten und die Privatsphäre der Nutzer garantieren.

Auch die Frage der Vermeidung des Risikos physischer oder psychischer Schäden für Menschen bei der Nutzung von Robotern wurde thematisiert. Durch die Verbesserung der Kontrollqualität und die Gewährleistung der Produktsicherheit wird eine sichere Integration von Robotern in die Gesellschaft sichergestellt. Dies ist besonders wichtig für Begleitroboter, die für ältere und einsame Menschen bestimmt sind.

Innovation und wissenschaftliche Zusammenarbeit

Die chinesische Regierung und Branchenexperten zielen darauf ab, sich nicht auf die Aufsicht zu beschränken, sondern auch den technologischen Fortschritt zu fördern. Laut Ixbt.com konzentriert sich die Initiative auf folgende Bereiche:

Erhöhung der Investitionen in Grundlagenforschung und Entwicklung;

Erprobung und Einsatz von Robotern in realen Lebensszenarien;

Beschleunigung der technologischen Iteration und Modernisierungsprozesse;

Verbesserung der Zuverlässigkeit und des praktischen Nutzens von Produkten.

Es wurde vorgeschlagen, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, die die Ressourcen aller Beteiligten — Industrievertreter, akademische Kreise und Forschungsinstitute — bündelt, um den Sektor zu entwickeln. Eine solche Zusammenarbeit dient der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Chinas auf dem Weltmarkt für humanoide Roboter.

Diese Erfahrung könnte auch für Usbekistan interessant sein, da auch in unserem Land der Fokus auf IT und Innovationen gestärkt wird. In Zukunft könnten Roboter, die menschliche Emotionen verstehen, nicht nur in China, sondern weltweit, einschließlich unserer Region, als soziale Helfer auftreten.