Thermaltake stellt Dr. Power III Pro Tester mit ATX 3.1 Standard vor

Thermaltake, eine der führenden Marken auf dem Markt für Computerkomponenten, hat offiziell das Dr. Power III Pro Gerät angekündigt, das zur Diagnose von Netzteilen der nächsten Generation entwickelt wurde. Dieses Gerät ist an den modernen ATX 3.1 Standard angepasst und wird nicht nur für professionelle Service-Center, sondern auch für Enthusiasten, die ihren Computer selbst zusammenbauen, zu einem nützlichen Werkzeug. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Hauptfunktion des Dr. Power III Pro Geräts besteht darin, den Zustand der Netzteilanschlüsse zu prüfen und die Spannungsstabilität zu überwachen. Laut ixbt.com wird der neue Tester auf 50 US-Dollar geschätzt. Dieser Preis ist angesichts der Funktionalität des Geräts und seiner Fähigkeit, mit modernen Grafikkarten zu arbeiten, für seine Kategorie sehr wettbewerbsfähig.

Eine spezielle Lösung für moderne Grafikkarten

Der wichtigste Aspekt des neuen Modells ist, dass es die Stromversorgungsschnittstellensignale von Grafikkarten identifizieren kann. Dies ermöglicht dem Benutzer, die von der Grafikkarte unterstützte Leistungsstufe zu bestimmen. So kann der Systembauer sicher sein, dass das Netzteil die Parameter korrekt ermittelt und die erforderliche Energiemenge an die Grafikkarte liefert.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Hersteller betont, dass es sich bei diesem Produkt um ein Diagnosewerkzeug und nicht um einen Lasttester für Grafikkarten handelt. Dr. Power III Pro dient in erster Linie dazu, den Zustand der Schnittstellen, die Spannungsniveaus und die Richtigkeit der Verbindungen zu bestimmen. Daher wird davon abgeraten, es als Werkzeug zum Testen der maximalen Leistung eines Netzteils zu verwenden.

Umfassende Diagnosemöglichkeiten

Das Gerät kann fast alle wichtigen Komponenten eines Computers überprüfen. Es unterstützt die Arbeit mit folgenden Anschlüssen:

24-Pin-ATX-Anschluss für Mainboards;

4-Pin- und 8-Pin-Anschlüsse für CPU-Stromversorgung;

6-Pin- und 8-Pin-Stromanschlüsse für Grafikkarten;

SATA- und IDE- (Molex-) Anschlüsse für Daten- und Peripheriegeräte.

Das Farbdisplay auf der Frontseite des Geräts zeigt die Ausgangsspannung für jede Leitung in Echtzeit an. Dies hilft dem Benutzer, schnell visuell zu erkennen, wo genau ein Problem auftritt.

Dr. Power III Pro verfügt über zwei Betriebsmodi: manuell und automatisch. Im automatischen Modus überprüft der Tester alle Schnittstellen nacheinander. Wenn im System eine Fehlfunktion oder ein Spannungsabfall erkannt wird, erscheint eine rote Warnanzeige auf dem Bildschirm und ein spezielles akustisches Signal ertönt. Diese Funktion erleichtert den Prozess der Fehlersuche bei komplexen Störungen erheblich.

Zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach leistungsstarken Gaming-Computern und Grafik-Workstations auf dem Markt Usbekistans wächst, spielen solche Diagnosewerkzeuge eine wichtige Rolle bei der Sicherheit wertvoller Komponenten. Es wird erwartet, dass dieses neue Produkt von Thermaltake in naher Zukunft auch über internationale Marktplätze für lokale Nutzer verfügbar sein wird.