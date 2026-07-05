Chinesische Ingenieure haben einen weiteren wichtigen Schritt in der Weltraumtechnologie gemacht. Ein Satellitenantrieb mit rekordbreiter Lebensdauer wurde erfolgreich getestet und ermöglicht es den größten Kommunikations-, Militär- und Tiefraum-Raumfahrzeugen des Landes, schneller und zuverlässiger in ihre vorgesehenen Orbits zu gelangen. Diese Entwicklung soll den Wettbewerb mit westlichen Staaten in der globalen Raumfahrtindustrie auf eine neue Ebene heben. Ixbt.com berichtet .

Laut South China Morning Post verfügt der von der China Academy of Aerospace Aerodynamics in Xi'an entwickelte modernisierte Antrieb über einen Schub von 750 Newton. Während seines Erstflugs Ende Juni arbeitete das Gerät ununterbrochen für 11.617 Sekunden (ca. 3,2 Stunden), um den Communications Technology Experiment Satellite 26A in einen Orbit in 35.800 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche zu bringen.

In bodenbasierten Labortests zeigte der Antrieb ein beeindruckendes Ergebnis und hielt über 14 Stunden ununterbrochenem Betrieb stand. Dabei war während der Designphase eine maximale Betriebsdauer von etwa 10 Stunden geschätzt worden. Diese hohe Belastbarkeit wurde durch den Einsatz einer neuen, gegen hohe Temperaturen und Oxidation beständigen Schutzbeschichtung erreicht.

Effizienz im Vergleich zu westlichen Konkurrenten

Bei den Effizienzkennzahlen ist Chinas neuer Antrieb den fortschrittlichsten Modellen der Welt deutlich näher gekommen. Der spezifische Impuls des Geräts beträgt etwa 320 Sekunden. Zum Vergleich: Europas bekannter LEROS-1B-Antrieb hat 317 Sekunden, während das US-Modell R-42DM bei etwa 327 Sekunden liegt. Dies bedeutet, dass die chinesische Technologie bereits auf dem Niveau weltweiter Standards ist.

Experten betonen, dass der Antrieb mit 750 N Schub die Zeit, um schwere Satelliten in den Orbit zu bringen, im Vergleich zu Chinas bisherigen 400 N-Antrieben um 30 Prozent reduzieren kann. Dies spielt nicht nur beim Zeitersparnis eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz von Weltraummissionen und der Optimierung des Kraftstoffverbrauchs.

Chinesische Wissenschaftler beabsichtigen, bei diesem Erfolg nicht stehen zu bleiben. Als nächste Phase des Programms sind noch leistungsstärkere Antriebe mit 5.000 N Schub geplant. Solche gewaltigen Leistungen werden als Grundlage für große Raumstationen, orbitale Schlepper und weitreichende Weltraumexpeditionen dienen.

Dieser technologische Durchbruch ist auch für Länder wie Usbekistan von Bedeutung, die Interesse an der Weltraumforschung zeigen und Satellitendienste nutzen. Die Senkung der Kosten für den Transport von Nutzlasten in den Weltraum und die erhöhte Zuverlässigkeit der Technologien könnten künftig die Umsetzung regionaler Kommunikations- und Überwachungsprojekte erleichtern.