Nokia kehrt mit KI-gestützten Tastenhandys zurück

Die Marke Nokia ist mit einer neuen Generation von Tastenhandys auf den Markt zurückgekehrt. HMD Global kündigte vier Modelle an: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Gen und Nokia 235 4G 2nd Gen.

Die neuen Telefone verfügen über einen KI-Assistenten, der Sprachbefehle annimmt. Er kann den richtigen Kontakt im Telefonbuch finden und anrufen, die Taschenlampe einschalten, einen Wecker stellen und eine Reihe anderer Aufgaben erledigen.

Das Nokia 200 4G unterscheidet sich jedoch von den bisherigen Tastenhandymodellen des Unternehmens. Das Telefon ist mit einer Frontkamera ausgestattet und bietet Videotelefonie.

Über den Dienst HMD Chat können von diesem Gerät aus auch Videoanrufe an Personen getätigt werden, die ein Smartphone nutzen. Dies ist die erste derartige Lösung für Tastenhandys unter der Marke Nokia.

Mit den neuen Modellen hat das Unternehmen das Ziel verfolgt, Tastenhandys um moderne Funktionen zu erweitern und dabei die einfache Bedienung beizubehalten.