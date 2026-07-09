Der KI-Branchenführer OpenAI hat mit der breiten Einführung seiner neuesten fortschrittlichen Entwicklung, dem Sol-Modell, begonnen. Das neue Modell soll in seinen Fähigkeiten mit dem Fable-System von Anthropic gleichziehen. Bemerkenswert ist, dass Fable seinerzeit von der US-Regierung aus Sicherheitsgründen vorübergehend verboten wurde. Wie das Sol-Modell jedoch so schnell eine Zulassung erhalten konnte, wirft viele Fragen auf. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit gibt es in der Technologiebranche und in politischen Kreisen keine klaren Informationen darüber, wer die Sicherheit dieses Modells nach welchen Kriterien geprüft hat. Laut TechCrunch verstehen selbst Branchenexperten nicht, wie der Lizenzierungsprozess der Regierung funktioniert. Die Analystin Mina Narayanan von der Georgetown University betonte, dass diese Prozesse nicht transparent seien und es schwer zu beurteilen sei, ob die Sicherheitsmaßnahmen für die Veröffentlichung des Modells ausreichen.

Unsicherheiten bei den Kontrollmechanismen

Obwohl die US-Regierung eine Roadmap zur Regulierung von KI angekündigt hat, wurden noch keine konkreten Anforderungen ausgearbeitet. Laut Dean W. Ball, einem ehemaligen politischen Berater bei OpenAI, weiß derzeit niemand, welche Anforderungen für den Erhalt einer Lizenz gestellt werden. Dies deutet auf ernsthafte Lücken bei der KI-Sicherheit hin.

Regierungsvertreter haben erklärt, dass sie keine strenge Behörde für KI nach dem Vorbild der FDA gründen werden. Vorerst liegt die Verantwortung beim AI Safety Institute des US-Handelsministeriums. Es wird jedoch erwartet, dass bis August sechs verschiedene Ministerien den endgültigen Kontrollprozess festlegen.

Politische Verbindungen und Interessenkonflikte

OpenAI-Chef Sam Altman bestätigte in einem Interview mit CNBC, dass er vor der Veröffentlichung des Modells mit hochrangigen Beamten wie dem Handelsminister und dem Finanzminister gesprochen habe. Welche technischen Tests während dieser Gespräche durchgeführt wurden, bleibt jedoch ein Geheimnis. In seinem Sicherheitsbericht stützt sich das Unternehmen auf Audits externer Organisationen wie das UK AISI und SecureBio.

Beobachter vermuten, dass die engen Beziehungen der OpenAI-Führung zu Regierungsvertretern und Spenden an politische Kampagnen zu einem nachsichtigeren Umgang mit dem Sol-Modell geführt haben könnten. Insbesondere wurde Firmenpräsident Greg Brockman als einer der größten Spender im Wahlkampf identifiziert.

Auch für Nutzer in Usbekistan sind solche Nachrichten von Bedeutung. Da ChatGPT und andere OpenAI-Produkte in unserem Land weit verbreitet sind, wirken sich das Sicherheitsniveau dieser Modelle und ihre Prinzipien der Datenverarbeitung direkt auf die globale digitale Sicherheit aus. Es wird erwartet, dass die Popularisierung des Sol-Modells die KI-Fähigkeiten auf eine neue Stufe heben wird, doch die Frage der Kontrolle bleibt weiterhin offen.