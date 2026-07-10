Nationaler Messenger Max setzt globale Expansion fort: Jetzt auf Spanisch

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Nationaler Messenger Max setzt globale Expansion fort: Jetzt auf Spanisch

Der nationale Messenger Max, der bei Nutzern in Usbekistan immer beliebter wird, hat den nächsten Schritt bei der Anpassung seiner Benutzeroberfläche an internationale Sprachen vollzogen. Die Entwickler der App gaben bekannt, dass sie der Android-Version des Messengers eine spanische Benutzeroberfläche hinzugefügt haben. Diese Neuerung wird dazu beitragen, die Position der Plattform nicht nur in der GUS-Region, sondern auch auf den Märkten in Lateinamerika und Europa zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut dem Pressedienst des Messengers können Benutzer Spanisch in den Einstellungen auswählen, indem sie die App auf die neueste Version aktualisieren. Nach der Sprachumstellung werden alle Hauptfunktionen – Videoanrufe, Gruppenumfragen und Datenschutzeinstellungen – vollständig auf Spanisch angezeigt. Zuvor wurde auf der Plattform bereits eine englische Benutzeroberfläche eingeführt.

Internationale Reichweite und Nutzerzahlen

Derzeit ist die Registrierung für den Max Messenger für Bewohner von 40 Ländern offen, darunter Länder in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Stand Juli hat die Zahl der ausländischen Nutzer der Plattform die Marke von 10 Millionen überschritten. Diese Zahl zeigt, dass das nationale Projekt auf globaler Ebene wettbewerbsfähig ist.

Interessanterweise entfallen die höchsten Download-Zahlen des Messengers auf Usbekistan, Kasachstan und Belarus. Eine signifikante Nutzeraktivität wurde auch in Ländern wie Armenien, Aserbaidschan, Moldawien, Indien und der Türkei verzeichnet.

Die Einführung von Spanisch ist kein Zufall, da lateinamerikanische Länder einen strategisch wichtigen neuen Markt für den Messenger darstellen. Da Spanisch in dieser Region das primäre Kommunikationsmittel ist, soll ein komfortables Umfeld für lokale Nutzer geschaffen werden. Dies wird dem Max Messenger helfen, sein Publikum im Wettbewerb mit globalen Giganten wie Telegram oder WhatsApp zu erweitern.

Experten sind der Meinung, dass die schnelle Entwicklung des nationalen Messengers und der Übergang zu einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche auf seine breiten technischen Möglichkeiten hinweisen. In Zukunft ist die Hinzufügung weiterer populärer Sprachen sowie eine Erweiterung der funktionalen Möglichkeiten zu erwarten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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