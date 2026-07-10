Pariser Startup Gradium sammelt 100 Millionen Dollar Investition mit Unterstützung von NVIDIA

·30·Technologie
Pariser Startup Gradium sammelt 100 Millionen Dollar Investition mit Unterstützung von NVIDIA

Das französische Startup Gradium, das Sprachtechnologien im Bereich KI entwickelt, hat seine erste Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen konnte insgesamt 100 Millionen Dollar unter Beteiligung von Tech-Giganten wie NVIDIA einsammeln. Dieses Ereignis unterstreicht das schnelle Wachstum des europäischen KI-Marktes und die steigende Nachfrage nach Sprachschnittstellen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gradium startete ursprünglich im Dezember letzten Jahres mit einer Finanzierung von 70 Millionen Dollar. In der neuen Runde unterstützten neben NVIDIA auch einflussreiche Investoren wie Eric Schmidt und Xavier Niel das Projekt. Diese Mittel ermöglichen es dem Unternehmen, seine Position auf dem Weltmarkt zu festigen und die technologische Infrastruktur auszubauen.

Globaler Wettbewerb und neue Meilensteine

Die Unternehmensführung gab bekannt, dass ein Teil des Kapitals für die Eröffnung eines neuen Büros in der San Francisco Bay Area verwendet wird. Dieser strategische Schritt dient der engen Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Anthropic, Google, Meta und OpenAI sowie der Gewinnung hochkarätiger Talente. Obwohl Paris ein europäisches Zentrum für KI ist, ist eine Präsenz im Silicon Valley für die globale Anerkennung von entscheidender Bedeutung.

Gradium-Gründer Neil Zeghidour ist ein erfahrener Forscher, der zuvor bei Organisationen wie Google Brain, DeepMind und Facebook tätig war. Das Team unter seiner Leitung arbeitet derzeit an der Entwicklung von Sprachmodellen mit extrem niedriger Latenz (low latency). Diese Technologie eliminiert die unangenehmen Pausen bei der Interaktion mit KI und macht das Gespräch so natürlich wie eine echte Unterhaltung.

Marktposition und Partnerschaften

Der Wettbewerb auf dem Markt für Sprach-KI ist derzeit sehr stark. Gradium muss sich gegen große Konkurrenten wie ElevenLabs und das Gemini-Projekt von Google behaupten. Dennoch hat das französische Startup in kurzer Zeit beachtliche Erfolge erzielt. Insbesondere der berühmte französische Autogigant Renault ist bereits Kunde bei Gradium geworden.

Laut ixbt.com werden die technologischen Lösungen von Gradium nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für große Industrieunternehmen attraktiv. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Sprachassistenten werden in Zukunft voraussichtlich die Automobilindustrie, den Kundenservice und die Steuerung intelligenter Geräte revolutionieren. Das Interesse von NVIDIA an diesem Projekt zeigt, dass die Rechenleistung und die Algorithmen des Startups ein hohes Potenzial aufweisen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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