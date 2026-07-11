Dass US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit einer Schließung des ukrainischen Luftraums als Sicherheitsgarantie nicht ausgeschlossen hat, hat in Russland für große Besorgnis und Proteste gesorgt. Russische Politiker und Militärexperten warnen, dass ein solcher Schritt direkt zu einem großen bewaffneten Konflikt führen würde. Zamin.uz präsentiert die Details zu dieser Erklärung und die Reaktion der russischen Seite.

Trumps Erklärung: Luftraumkontrolle über der Ukraine

In einer kürzlichen Erklärung äußerte sich US-Präsident Donald Trump zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Ölraffinerien sowie zu Verhandlungen mit Kiew und Selenskyj.

Auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine schloss er die Option einer Kontrolle über den Luftraum des Landes (Schließung des Himmels) nicht aus. Gleichzeitig betonte der US-Führer, dass Washington auf solche Garantien vollständig verzichten könnte, falls eine Einigung auf anderem Wege erzielt werden könne.

Senator Dschabarow: „Das bedeutet eine Ausweitung des Konflikts“

Wladimir Dschabarow, Senator des Föderationsrates der Russischen Föderation, erklärte, dass eine mögliche Schließung des Luftraums über der Ukraine zu einer drastischen Eskalation des Konflikts führen und zusätzliche Risiken für Russland bergen könnte. Der Politiker beschrieb die gefährlichen Aspekte dieses Szenarios wie folgt:

Eine solche Entscheidung würde im Grunde bedeuten, viele Teilnehmer in eine direkte Konfrontation hineinzuziehen.

Dieser Schritt könnte den Rahmen des aktuellen Konflikts zwischen Moskau und Kiew sprengen.

Donald Trump versteht möglicherweise nicht vollständig, dass die Schließung des Luftraums über der Ukraine Krieg und eine Ausweitung des Konflikts bedeutet.

Militärexperten werden dem amerikanischen Staatschef bald die möglichen Konsequenzen eines solchen Schrittes erklären können.

Reaktion des Kremls und Expertenfazit

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, teilte mit, dass die Idee einer Schließung des ukrainischen Himmels bisher nicht diskutiert worden sei. Er betonte, dass ein solches Szenario die Beteiligung von NATO-Streitkräften voraussetze, was den Interessen Russlands völlig widerspreche.

Experten aus militärischen und wissenschaftlichen Kreisen haben ebenfalls ihre Meinung zu diesem Thema geäußert: