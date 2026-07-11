Atletico Madrid verstärkt Kader mit Star der dänischen Nationalmannschaft

Atletico Madrid hat einen weiteren wichtigen Deal im Sommertransferfenster abgeschlossen. Der spanische Spitzenklub hat offiziell die Verpflichtung von Sporting CP-Kapitän Morten Hjulmand bekannt gegeben. Dieser Transfer wird als strategischer Schritt zur Stärkung des Mittelfelds für den Madrider Verein angesehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com kostete der Deal Atletico 40 Millionen Euro. Der 27-jährige dänische Mittelfeldspieler absolvierte erfolgreich den Medizincheck in Madrid und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Dies ist einer der größten Neuzugänge von Diego Simeones Team vor der neuen Saison.

Ein neuer Ankerpunkt in Simeones System

Die Führung und der Trainerstab von Atletico hatten mehrere Kandidaten für die defensive Mittelfeldposition in Betracht gezogen, darunter Joao Gomes von Wolverhampton. Letztendlich fiel die Wahl jedoch auf Morten Hjulmand. In der offiziellen Stellungnahme des Vereins wurden die physische Stärke, das Zweikampfverhalten und die Spielintelligenz des Spielers besonders hervorgehoben.

Hjulmands Spielintelligenz und Passgenauigkeit sollen eine entscheidende Rolle in Diego Simeones taktischen Schemata spielen. Seine Ankunft wird den Konkurrenzkampf zwischen Spielern wie Koke, Pablo Barrios und Johnny Cardoso weiter verschärfen. Dies schafft zusätzliche Möglichkeiten für Atletico sowohl in La Liga als auch in der Champions League.

Der Weg eines erfahrenen Kapitäns

Morten Hjulmand begann seine Profikarriere in der Akademie von Kopenhagen in Dänemark und sammelte später Erfahrungen beim österreichischen Klub Admira Wacker. Sein eigentlicher Aufstieg erfolgte beim italienischen Klub Lecce. Mit 23 Jahren wurde Hjulmand Mannschaftskapitän und ging als zweitjüngster Kapitän in der Geschichte der Serie A nach Francesco Totti in die Annalen ein.

Während seiner Zeit bei Sporting CP absolvierte er 141 Spiele, gewann zwei portugiesische Meistertitel und einen nationalen Pokal. Auf internationaler Ebene hat er 27 Länderspiele für die dänische Nationalmannschaft bestritten. Seine reiche Erfahrung in verschiedenen Ligen wird ihm zweifellos helfen, sich schnell an den spanischen Fußball anzupassen.

Derzeit hat der Spieler das Trainingsgelände von Atletico besucht und sich seinen neuen Teamkollegen für das Vorbereitungstraining angeschlossen. Die Madrider Fans glauben, dass Hjulmands Kampfgeist auf dem Platz perfekt zur Philosophie von Simeone passt. Dieser Transfer unterstreicht die ernsten Absichten von Atletico Madrid, in dieser Saison um Titel zu kämpfen.