Wer kann Erling Haaland stoppen? Bryan Robson zeigt den Fehler von Thomas Tuchel auf

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Wer kann Erling Haaland stoppen? Bryan Robson zeigt den Fehler von Thomas Tuchel auf

Der ehemalige englische Kapitän Bryan Robson teilte seine Gedanken vor dem bevorstehenden WM-Spiel zwischen Norwegen und England. Er ist der Meinung, dass es nur einen geeigneten Kandidaten im Kader gab, um Manchester City-Stürmer Erling Haaland zu stoppen, doch Cheftrainer Thomas Tuchel berief ihn nicht in den Kader. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Robson betonte, dass Harry Maguire der geeignetste Verteidiger gewesen wäre, um gegen einen physisch starken Stürmer wie Erling Haaland zu bestehen. In einem Interview mit Hyper merkte der Experte an, dass Maguires körperliche Stärke und Statur dem Druck des norwegischen Stars standhalten könnten.

Thomas Tuchel fand im WM-Kader keinen Platz für Harry Maguire. Diese Entscheidung sorgt in der Fußballwelt für hitzige Debatten. Laut Robson sind die anderen Innenverteidiger im Kader zwar schnell und technisch stark, könnten aber in physischen Zweikämpfen gegen Erling Haaland nicht genug Widerstand leisten.

Der Faktor der physischen Überlegenheit

"Wegen des Spiels gegen Norwegen hätte ich Harry Maguire gerne im Kader von Thomas Tuchel gesehen. Denn Harry weiß genau, wie man mit Erling Haaland umgeht. Unsere anderen Jungs sind schnell, aber nicht so robust wie Maguire. Haaland wird sich mit aller Kraft auf dieses Spiel vorbereiten und versuchen, seine physische Überlegenheit auszuspielen", so Bryan Robson.

Laut dem ehemaligen Kapitän sind Erfahrung und eine starke Abwehrreihe bei großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft entscheidend. Es wird erwartet, dass Erling Haaland bei Spielen auf diesem Niveau seine Fähigkeiten auf eine neue Stufe hebt. Das wird ein ernsthafter Test für die englischen Verteidiger.

Dennoch schätzte Robson die allgemeinen Chancen der englischen Nationalmannschaft hoch ein. Er tippt auf einen 2:1-Sieg der "Three Lions". Nach Ansicht des Experten besteht Norwegen nicht nur aus einem Spieler, sondern auch Spielmacher wie Martin Odegaard stellen eine große Gefahr für die Engländer dar.

Die norwegische Nationalmannschaft ist in der Lage, organisiert zu verteidigen und den Gegner bei Kontern zu bestrafen. Die Pässe von Martin Odegaard und die Abschlussstärke von Erling Haaland können jede Abwehrreihe durchbrechen. Daher müssen die englischen Innenverteidiger während des gesamten Spiels maximal konzentriert sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass Thomas Tuchels Auswahl in der englischen Presse noch lange diskutiert werden wird. Sollte die englische Abwehr Schwierigkeiten haben, Haaland zu stoppen, wird Maguires Abwesenheit sicherlich zum Hauptkritikpunkt an Tuchel werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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