Bus mit 46 Passagieren in Tatarstan umgekippt: Verletzte im Krankenhaus

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Bus mit 46 Passagieren in Tatarstan umgekippt: Verletzte im Krankenhaus

In Tatarstan ereignete sich nachts ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Überlandbus. Der Bus, der von Samara nach Nabereschnyje Tschelny unterwegs war, kam von der Straße ab und kippte in einen Graben.

Es befanden sich 46 Passagiere im Bus. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen verletzt, drei befinden sich in einem kritischen Zustand.

Der Bus kippte in der Nacht um

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 11. Juli auf der Autobahn Kusajkino–Nurlat, in der Nähe des Dorfes Ibrayewo Kargali.

Die Meldung ging gegen 01:25 Uhr Ortszeit bei den Rettungsdiensten von Tatarstan ein.

Nach vorläufigen Informationen verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus. Das Fahrzeug kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte in einen Graben.

Bus mit 46 Passagieren in Tatarstan umgekippt: Verletzte im Krankenhaus

Es waren 46 Personen im Bus

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich im Bus:

  • 46 Passagiere;

  • 2 Fahrer;

  • 2 Kinder.

Rettungskräfte teilten mit, dass die minderjährigen Passagiere nicht verletzt wurden.

15 Personen suchten medizinische Hilfe

Nach dem Unfall benötigten 15 Passagiere medizinische Hilfe.

Davon:

  • wurden 3 Personen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert;

  • alle Verletzten wurden in eine medizinische Einrichtung in der Stadt Almetjewsk gebracht.

Strafverfahren eingeleitet

Rettungskräfte, Ärzte und andere Einsatzdienste sind vor Ort im Einsatz.

Es wurde berichtet, dass 39 Rettungskräfte, 14 Spezialfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber an den Bergungsarbeiten beteiligt waren.

Das Untersuchungskomitee der Republik Tatarstan hat ein Strafverfahren wegen Erbringung von Dienstleistungen, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, eingeleitet.

Derzeit führen Experten weitere Untersuchungen durch, um die Ursache für das Abkommen des Busses von der Fahrbahn zu ermitteln.

TatarstanBusunfallVerkehrssicherheitRettungsdienstErmittlung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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