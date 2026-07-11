Ein schreckliches Duell heute Nacht: Haaland gegen Kane und eine ernste Krise bei den Engländern!

Heute Nacht endet das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Zuerst trifft England unter der Führung von Harry Kane auf die Turnierüberraschung Norwegen, während später in der Nacht der amtierende Weltmeister Argentinien gegen die Schweiz antritt. Die Sieger dieser Paarungen treffen im Halbfinale aufeinander.

Zamin.uz präsentiert die wichtigsten Details vor diesem zentralen Aufeinandertreffen in Miami.

Zeit und Ort des Spiels: Spiel: Norwegen – England

Datum und Uhrzeit: 12. Juli, 02:00 Uhr

Stadion: Hard Rock Stadium (Miami)

Norwegen — besteht nicht nur aus Haaland

Zu Beginn des Turniers sahen viele Norwegen als eine Mannschaft, die nur von einem Spieler abhängig ist. Die Gruppenphase und die ersten Spiele der K.-o.-Runde bewiesen jedoch, dass Cheftrainer Stole Solbakken ein sehr gutes und geschlossenes Team geformt hat. Die Einstellung gegenüber den Norwegern hat sich während des Turniers konsequent gewandelt.

Besonders der Sieg über Brasilien war so überzeugend, dass, obwohl Erling Haaland zwei Tore erzielte, deutlich wurde, dass dieser Erfolg nicht nur das Produkt seines Genies war. Alle Spieler im Team hinterließen einen hervorragenden Eindruck. Die Skandinavier dominierten den namhaften Gegner auch spielerisch und zwangen ihn dazu, sich nur auf Konter zu verlassen, während sie ihre eigenen Chancen eiskalt nutzten. Gleichzeitig wurde Brasiliens Hauptstar Vinícius komplett neutralisiert.

Trainer Stole Solbakken betont, dass Norwegen von Anfang an darauf aus ist, den Ball zu besitzen und das Spiel zu kontrollieren. Das Team scheut sich nicht, Angriffe selbst unter lang anhaltendem Druck über die Innenverteidiger aufzubauen. Daher ist es schwer vorherzusagen, wer im kommenden Duell die Rolle des Favoriten übernimmt. Auch wenn England auf dem Papier favorisiert ist, hat Norwegen das Potenzial, dies zu widerlegen.

Ein schreckliches Duell: Haaland gegen Kane

Viele betrachten dieses Spiel durch das Prisma des Aufeinandertreffens der derzeit zwei stärksten Stürmer der Welt. Beide Angreifer spielen ein Turnier auf sehr hohem Niveau:

Erling Haaland: Hat in 4 Spielen 7 Tore erzielt.

Harry Kane: Hat 6 Tore auf seinem Konto.

Es wird sehr interessant sein, das Duell dieser beiden Torjäger zu verfolgen, aber das Spiel besteht nicht nur aus ihrem Zweikampf.

Englands Ziel ist hoch, aber Tuchel hat ein ernstes Problem

Die aktuelle Generation Englands hat bei den letzten beiden Europameisterschaften das Finale erreicht. Bei der Weltmeisterschaft vor 4 Jahren schieden sie nach einer Niederlage gegen den späteren Finalisten Frankreich aus. Diesmal hat sich das Team von Thomas Tuchel zum Ziel gesetzt, bei der WM nur die höchsten Ergebnisse zu erzielen und nicht im Viertelfinale stehen zu bleiben.

Die Engländer müssen in fast jedem Spiel Standhaftigkeit beweisen – die Spiele gegen Kroatien in der Gruppe sowie gegen DR Kongo und Mexiko in der K.-o.-Runde waren sehr schwierig. Obwohl es in diesen Spielen Fragen zur Defensive gab, behält das Team seine allgemeine Form bei.

Doch vor dem Spiel gegen Norwegen ist bei den Engländern eine echte personelle Krise auf der rechten Verteidigerposition entstanden:

Reece James, der als Hauptkandidat für diese Seite galt, ist verletzt. Auch Spence, der ihn ersetzen sollte, hat medizinische Probleme. Der dritte Kandidat, Quansah, erhielt im Spiel gegen Mexiko eine Rote Karte und wurde für 2 Spiele gesperrt.

Nun könnte Thomas Tuchel gezwungen sein, zu radikalen Maßnahmen zu greifen, bis hin zur Besetzung dieser problematischen Position mit einem der defensiven Mittelfeldspieler.

Der „geheime“ Plan, Haaland zu stoppen

Es ist sicher, dass Thomas Tuchel einen speziellen Plan für das Spiel gegen Norwegen vorbereitet hat, der in erster Linie darauf abzielt, Haaland von seinen Teamkollegen zu isolieren. Hierfür sollen gleich zwei Mittelfeldspieler die Passwege zu diesem gefährlichen Stürmer blockieren.

Aber Erling Haaland kann das ganze Spiel über unauffällig bleiben, um dann plötzlich zu explodieren und das gegnerische Tor zu treffen. Deshalb müssen die englischen Verteidiger von der ersten Minute an wachsam sein und dürfen die Konzentration keine Sekunde verlieren.