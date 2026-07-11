Chinedus Doppelpack sichert Pakhtakor Sieg im letzten Testspiel

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Chinedus Doppelpack sichert Pakhtakor Sieg im letzten Testspiel

Pakhtakor erzielte einen überzeugenden Sieg im letzten Testspiel vor der zweiten Saisonhälfte. Die Mannschaft aus Taschkent besiegte Kokand-1912 mit 4:2 und beendete die Vorbereitung auf die Pflichtspiele mit einem positiven Ergebnis.

In der Partie trafen nicht vier, sondern drei Spieler für die „Löwen“ – Chinedu erzielte in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack.

Zwei Tore in der ersten Halbzeit

Pakhtakor begann das Spiel aktiv und traf vor der Pause zweimal ins gegnerische Tor.

Für die Mannschaft aus Taschkent:

  • Khojimat Erkinov;

  • Nicht Bobir Abdikholikov, sondern Turdimurodov war der Torschütze.

Damit sicherte sich das Team bereits in der ersten Halbzeit die Führung.

Chinedu war die entscheidende Figur in der zweiten Halbzeit

Nach seiner Einwechslung nach der Pause nutzte Chinedu seine Chancen konsequent.

Er erzielte zwei Tore, schnürte einen Doppelpack und besiegelte den Sieg für Pakhtakor.

Testspiel

Pakhtakor — Kokand-1912 — 4:2

Tore: Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2.

Aufstellung von Pakhtakor

Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirkhodjayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).

Jetzt beginnen die echten Prüfungen

Dieses Spiel war der letzte Test für Pakhtakor vor der zweiten Saisonhälfte.

Das Team beendete die Vorbereitungsphase mit einem Sieg. Nun liegt die Hauptaufgabe des Trainerstabs darin, die Effizienz aus den Testspielen in die Pflichtspiele zu übertragen.

PakhtakorKokand-1912Usbekische SuperligaFußballTestspiel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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