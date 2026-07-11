Unerwartetes Glück: Käufer erhält neuen Ryzen 7 9800X3D statt eines Ryzen 7 7800X3D

In der Welt der Computertechnologie hören wir oft Berichte darüber, dass Käufer Opfer von Betrug werden und statt teurer Produkte billige oder defekte Geräte erhalten. Ein aktueller Vorfall in der Ukraine war jedoch das genaue Gegenteil: Ein Reddit-Nutzer erhielt ein deutlich teureres und leistungsstärkeres Prozessormodell als bestellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem Nutzer, der sich im Reddit-Forum unter dem Nickname jackinets registriert hat, bestellte er bei einem lokalen Händler einen AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor. Obwohl dieses Modell zu den beliebtesten Chips unter Gaming-Enthusiasten zählt, überraschte das gelieferte Produkt alle. Beim Öffnen der Verpackung stellte der Käufer fest, dass sie das neueste und leistungsstärkere Modell von AMD enthielt — den Ryzen 7 9800X3D.

Laut dem Bericht von Ixbt.com zahlte der Käufer 14.075 Hrywnja (ca. 350 USD) für die OEM-Version des Ryzen 7 7800X3D (ohne Box, nur der Prozessor selbst). Der Preis des Ryzen 7 9800X3D-Modells lag im selben Geschäft zu diesem Zeitpunkt jedoch bei fast 19.500 Hrywnja (ca. 475 USD). Somit erzielte der Käufer ohne zusätzliche Kosten einen Gewinn von 125 USD.

Fehler des Verkäufers und technische Unterschiede

Auf den Fotos, die der Nutzer in den sozialen Medien veröffentlichte, ist deutlich zu erkennen, dass auf dem Bestellformular Ryzen 7 7800X3D steht, der Prozessor selbst jedoch die Kennzeichnung Ryzen 7 9800X3D trägt. Diese Situation ist höchstwahrscheinlich auf die Unachtsamkeit eines Lagermitarbeiters oder einen technischen Fehler im Produktsortiersystem zurückzuführen.

Der Ryzen 7 9800X3D ist der neueste Gaming-Prozessor von AMD, der auf der Zen 5-Architektur basiert. Im Vergleich zur vorherigen Generation Ryzen 7 7800X3D bietet der neue Chip dank höherer Taktraten und eines verbesserten Cache-Speichersystems (2. Generation 3D V-Cache) eine deutlich höhere Leistung in Spielen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan ist der Preisunterschied zwischen diesen Prozessoren erheblich. Der Ryzen 7 9800X3D ist derzeit eines der knappsten Produkte, und sein tatsächlicher Marktpreis liegt oft weit über dem empfohlenen Preis. Daher hat der ukrainische Käufer nicht nur Geld gespart, sondern auch die modernste Technologie erhalten.

Dieser Vorfall löste in den sozialen Medien breite Diskussionen aus. Viele Nutzer bezeichnen dies als "umgekehrten Betrug". Normalerweise könnten Online-Shops bei Entdeckung eines solchen Fehlers die Rückgabe des Produkts verlangen, aber wenn der Käufer den Prozessor bereits eingebaut und in Betrieb genommen hat, ist eine Rückforderung rechtlich schwierig.