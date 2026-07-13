Manchester United gibt den Transfer von Andrey Santos für 50 Millionen Pfund bekannt

Der englische Klub Manchester United hat seinen ersten großen Transfer in der Sommerpause abgeschlossen. Das brasilianische Mittelfeldtalent Andrey Santos wechselt vom FC Chelsea ins Old Trafford. Dieser Transfer gilt als erster bedeutender Schritt unter dem neuen Cheftrainer Michael Carrick. Dies berichtet Goal.com .

Laut The Athletic zahlt Manchester United insgesamt 50 Millionen Pfund für den 22-Jährigen. Davon sind 48 Millionen Pfund garantiert, während die restlichen 2 Millionen Pfund in Form von Boni fließen. Zudem hat sich Chelsea eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent gesichert.

Andrey Santos hat bei den Mancunians einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 unterzeichnet, der eine Option auf ein weiteres Jahr enthält. Der Brasilianer entschied sich für den Vereinswechsel, um aufgrund der Konkurrenz durch Moises Caicedo mehr Spielpraxis zu sammeln.

Ein neuer Anker in Carricks System

Michael Carrick hatte die Verstärkung des Mittelfelds zu seiner obersten Priorität erklärt. Nach dem Abgang von Casemiro und der schweren Verletzung von Manuel Ugarte war im Mittelfeld von Manchester United eine Lücke entstanden. Santos soll genau dieses Problem lösen.

In der vergangenen Saison absolvierte Andrey Santos 43 Spiele für Chelsea und überzeugte durch seine technische Finesse. Statistiken belegen, dass er in der Premier League die besten Werte bei präzisen Pässen und vertikalen Zuspielen unter den Mittelfeldspielern unter 22 Jahren aufwies.

"Alles bei Manchester United ist etwas Besonderes. Es ist ein unglaubliches Gefühl, zu dem Verein zu wechseln, bei dem meine Idole gespielt haben. Als Mittelfeldspieler freue ich mich darauf, von Michael Carrick zu lernen. Er ist der richtige Trainer, um mich auf die nächste Stufe zu heben", betonte Santos in einem Interview auf der offiziellen Vereinswebsite.

Laut Sportdirektor Jason Wilcox wird der Brasilianer eine Schlüsselrolle bei der Neuausrichtung des Spielstils spielen. Er soll nicht nur defensiv stabilisieren, sondern auch aktiv am Spielaufbau beteiligt sein. Mit diesem Transfer strebt Manchester United die volle Kontrolle im Mittelfeld an.