WM 2026: Wie Spanien Argentinien besiegte (die interessantesten Momente des Spiels)
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WM 2026. Finale
Im Finale der Weltmeisterschaft besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien in der Verlängerung mit 1:0 und gewann den Titel der WM 2026.
Das Schicksal der Begegnung entschied sich in der Verlängerung. In der 106. Minute, nach einer Flanke von Nico Williams, Ferran Torres traf präzise und erzielte das einzige Tor des Spiels.
WM 2026. Finale
Spanien - Argentinien 1:0
Tor: Ferran Torres 106.
Platzverweis: Enzo Fernández 90.+3 (Argentinien).
Damit ist Spanien der Sieger der WM 2026. Argentinien muss sich als amtierender Weltmeister diesmal mit der Silbermedaille begnügen.
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