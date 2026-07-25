Boeing-Krise: Neue 737-MAX-Flugzeuge werden nach wenigen Monaten Flugbetrieb zerlegt

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Boeing-Krise: Neue 737-MAX-Flugzeuge werden nach wenigen Monaten Flugbetrieb zerlegt

Ein beispielloser Vorfall erschüttert die Luftfahrtwelt: Zwei brandneue Boeing 737 MAX 8, die im Herbst 2025 an die brasilianische Fluggesellschaft GOL Linhas Aereas ausgeliefert wurden, wurden nach nicht einmal einem halben Jahr Betrieb aus dem Verkehr gezogen. Branchenexperten sind erstaunt, dass diese Maschinen statt einer Reparatur zum Ausschlachten für Ersatzteile verkauft wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Maschinen mit den Registrierungen PS-GRM und PS-GRN waren dem Fracht- und Passagierflugunternehmen im September und November 2025 übergeben worden. Laut ixbt.com stellten sie jedoch bereits im Februar 2026 den Linienbetrieb ein und wurden im März zum Pinal Airpark im US-Bundesstaat Arizona überführt – einem Zentrum für Flugzeuglagerung und -verschrottung. Dies ist der erste Fall, in dem ein Flugzeug der Boeing 737 MAX-Familie nach einer so kurzen Einsatzzeit abgeschrieben wurde.

Technische Mängel und wirtschaftliche Ineffizienz

Auslöser für diese Entscheidung sollen chronische technische Mängel aus dem Herstellungsprozess sein. Insbesondere Probleme mit den CFM LEAP-1B-Triebwerken sowie Mängel bezüglich der Schwerpunktlage führten zu häufigen Flugverboten und einem drastischen Anstieg der Wartungskosten.

Für die Fluggesellschaft erwies sich der Betrieb solch fehlerhafter Maschinen als weniger rentabel, als sie an den Leasinggeber zurückzugeben. Das Leasingunternehmen wiederum verkaufte die Jets an die britische Firma AerFin. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die Flugzeuge nicht im Ganzen zu erhalten, sondern sie zu zerlegen und auf dem Ersatzteilmarkt zu vermarkten.

Ein weiterer Schlag für Boeings Ruf

Dieser Vorfall verstärkt die Bedenken hinsichtlich der Qualitätskontrolle von Boeing bei seinen Produkten. In den letzten Jahren sah sich der amerikanische Luftfahrtriese wiederholt mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert. Zuvor musste das Unternehmen bereits eines seiner ersten Boeing 777-9-Modelle abschreiben, da sich eine Modernisierung an heutige Standards wirtschaftlich nicht lohnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass Boeing-Flugzeuge eine zentrale Rolle einnehmen, werfen solche systemischen Probleme des Herstellers globale Sicherheits- und Zuverlässigkeitsfragen auf. Bisher hat der Hersteller keinen offiziellen Kommentar zu diesem konkreten Fall abgegeben, doch die Zerlegung neuer Flugzeuge gilt als besorgniserregendes Signal für die Branche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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