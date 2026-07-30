Spotify startet neuen Laufmodus für Fitness-Enthusiasten

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Spotify startet neuen Laufmodus für Fitness-Enthusiasten

Die beliebte Streaming-Plattform Spotify hat ihrer mobilen App einen speziellen neuen Laufmodus für Jogging-Fans hinzugefügt. Laut ixbt.com wählt diese Funktion Songs basierend auf dem Trainingstempo sowie persönlichen Vorlieben aus und hilft bei der Verwaltung der Laufabschnitte. Techcrunch.com berichtet darüber.

Der neue Laufmodus ist exklusiv für zahlende Premium-Abonnenten verfügbar und im Fitness Hub-Bereich der App zu finden. Nutzer können aus 25 vorgefertigten Preset-Optionen wählen oder ihren eigenen Workout-Typ festlegen.

Optionen zur Workout-Personalisierung

Je nach ihren Bedürfnissen können Nutzer folgende Trainingstypen auswählen:

  • Intervalllauf
  • Lauf mit gleichmäßigem Tempo
  • Pyramidentraining
Die Einstellungen ermöglichen zudem eine vollständige Anpassung der Trainingsdauer, der Beats pro Minute (BPM) und des Musikgenres. Neben der Musikwiedergabe kann dieser Modus spezielle Spracherinnerungen für verschiedene Phasen des Laufs generieren.

Künstliche Intelligenz und Hintergrund

Berichten zufolge basiert der neue Modus auf KI-Technologien, die Spotify im Laufe des vergangenen Jahres getestet hat. Der Streaming-Dienst erklärte, er sei zu diesem Laufmodus inspiriert worden, nachdem er beobachtet hatte, wie viele Nutzer KI-gestützte Playlists für Fitness und Workouts erstellen.

Es sei daran erinnert, dass das Unternehmen Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit dem bekannten Fitnessgerätehersteller Peloton spezielle Fitnessinhalte vorgestellt hatte. Bemerkenswert ist jedoch, dass dieses Update wenige Monate nach der Einstellung der Spotify-Integration in die Record-Funktion der Strava-App erscheint.

Der neue Laufmodus ist derzeit nur auf Englisch verfügbar und wurde ab Mittwoch für iOS-Nutzer in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Schweden freigeschaltet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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