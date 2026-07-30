Historischer Raumstart in Großbritannien verschoben

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Historischer Raumstart in Großbritannien verschoben

Das deutsche Unternehmen Rocket Factory Augsburg (RFA) hat bekannt gegeben, dass ein Defekt in der Konstruktion seiner Trägerrakete RFA One festgestellt wurde. Wie Ixbt.com berichtet, wird die vollständig montierte 30-Meter-Rakete im schottischen Weltraumbahnhof SaxaVord wieder zerlegt, um das Problem zu beheben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Fachleute planen, den dreistufigen Raketenkörper voneinander zu trennen und alle Systeme einer gründlichen Inspektion zu unterziehen. Diese Entscheidung wurde aufgrund einer technischen Situation getroffen, die während der Tests der Raketentriebwerke aufgetreten ist.

Tests und aufgetretene technische Hürden

Dieses Ereignis trat in der Phase der Vorbereitung auf die Heißfeuertests der Raketentriebwerke auf, nachdem das Gerät zum ersten Mal erfolgreich den Betriebsdrucktest bestanden hatte. Das Unternehmen hatte geplant, die Triebwerke vor dem Öffnen des Startfensters am 10. August dieses Jahres einem „intensiven Test“ zu unterziehen.

Die RFA One ist eine dreistufige Rakete, die Nutzlasten von bis zu 1300 kg in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen kann. In dieser Umlaufbahn wird sichergestellt, dass Satelliten jeden Punkt der Erdoberfläche zur etwa gleichen Ortszeit passieren.

Historische Bedeutung und Zukunftspläne

Sollte diese Rakete erfolgreich in den Weltraum gestartet werden, wäre dies der historisch erste erfolgreiche Versuch, Satelliten von britischem Gebiet aus in die Umlaufbahn zu bringen. Daher ist das Projekt von entscheidender Bedeutung für die europäische Raumfahrtindustrie.

Dies ist jedoch nicht die erste Schwierigkeit, mit der das RFA-Programm konfrontiert ist. Zur Erinnerung: Im August 2024 kam es bei Tests im Weltraumbahnhof SaxaVord an einem früheren Prototypen der Rakete zu einem Feuer, das in einer Explosion endete.

Derzeit arbeiten die Ingenieure des Unternehmens daran, den festgestellten Defekt umgehend zu beheben und ein neues Startfenster innerhalb der festgelegten Fristen einzuhalten.

WeltraumRFA OneRaketeGroßbritannienSaxaVord
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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