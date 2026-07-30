Nscale übernimmt Anyscale zur Erweiterung der KI-Infrastruktur

Das britische KI-Unternehmen Nscale übernimmt das Software-Start-up Anyscale, um die Kosten der Kunden für Rechenleistung umfassender abzudecken. Wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, hat der große Deal einen Wert von 1,65 Milliarden USD. Es wird erwartet, dass diese Übernahme eine neue Phase auf dem Markt für KI-Technologien und Datenverarbeitung einläutet, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gegründet von dem Team hinter dem beliebten Open-Source-Framework für verteiltes Programmieren, Ray, entwickelte Anyscale ursprünglich eine Plattform zur Verwaltung von Projekten, die enorme Rechenleistung erfordern. Nach der Veröffentlichung des GPT-3-Modells im Jahr 2022, die KI-Technologien in den weltweiten Fokus rückte, richtete das Start-up seine Aktivitäten jedoch grundlegend neu aus. Das Unternehmen begann, Dienste zum Training und Bereitstellen großer Sprachmodelle, zur Datensortierung, Inferenz und zur Skalierung von Prozessen des bestärkenden Lernens anzubieten.

Vertikale Integration und einheitliche Infrastruktur

Die Anyscale-Plattform basiert direkt auf Ray und bietet Entwicklern spezielle Tools, Überwachungssysteme und Orchestrierungsfunktionen. Die Übernahme dieses Start-ups passt perfekt zu Nscales Strategie der vertikalen Expansion zur Deckung des Rechenbedarfs. Diese Neocloud hat Geschäftsbereiche gebildet, die Energie, Rechenzentren und Orchestrierungssoftware umfassen, und beinhaltet nun auch Workload-Management- und Skalierungsdienste.

In einer von Anyscale verbreiteten offiziellen Erklärung wird betont, dass der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ein aufeinander abgestimmtes Design der Software-Schicht und der darunter liegenden Infrastruktur ermöglicht. Ein solcher Ansatz wäre nicht möglich gewesen, wenn jedes Unternehmen nur seine eigene Schicht optimiert hätte. Darüber hinaus gab Anyscale, das in einer Series-C-Runde im Jahr 2022 mit 1,38 Milliarden USD bewertet wurde, bekannt, dass der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent gestiegen ist.

Die finanziellen Möglichkeiten von Nscale

Laut ixbt.com hat Nscale im März dieses Jahres eine Series-C-Investitionsrunde über 2 Milliarden USD erfolgreich abgeschlossen, wodurch sich der Gesamtwert auf 14,6 Milliarden USD erhöhte. Zu den Investoren des Unternehmens gehören weltbekannte Großstrukturen wie NVIDIA, Nokia, Blue Owl, Dell und der norwegische Industriegießereigigant Aker. Durch die aktive Einbindung eingeworbener Investitionen und verschiedener Schuldenmittel hat die Neocloud wichtige Rechenzentrumsvereinbarungen mit Partnern wie Microsoft, British Telecom und Nordcraft erzielt.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Anyscale unter seiner unabhängigen Marke weiterarbeiten und die Betreuung bestehender Kunden nicht einstellen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die rund 200 im Start-up tätigen Spezialisten vollständig dem Nscale-Team beitreten. Dies ermöglicht es, das personelle Potenzial bei der Entwicklung von KI-Technologien zu erhalten und weiter auszubauen.