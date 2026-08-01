Preise für iPhone 18 Pro Modelle steigen voraussichtlich drastisch

Es wurde bekannt gegeben, dass die Preise der für September dieses Jahres erwarteten Flaggschiff-Smartphones — iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max — im Vergleich zur vorherigen Generation um mindestens 250 bis 300 US-Dollar höher sein werden. Diese gravierende Änderung sorgt für heftige Diskussionen auf dem Technologiemarkt, da ein so schastartiger Preissprung bei Flaggschiff-Geräten in den letzten Jahren unerwartete finanzielle Belastungen für Verbraucher mit sich bringen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unter Berufung auf den bekannten Analysten Jeff Pu berichtet die Publikation ixbt.com, dass zwei Hauptfaktoren als Hauptursachen für den Preisanstieg genannt werden. Erstens sind dies die hohen Produktionskosten der neuen A20-Chips, die auf Basis eines fortschrittlichen 2-Nanometer-Fertigungsprozesses hergestellt werden. Zweitens übt die weltweit unaufhaltsam wachsende Nachfrage nach DRAM- und NAND-Flash-Speichern massiven Druck auf die Lieferkette aus.

Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen

Dieser Trend hängt direkt mit der enormen weltweiten Nachfrage nach Schlüsselkomponenten zusammen, die für den Aufbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz erforderlich sind. Dieser Prozess übt starken Druck auf die Lieferkette von Apple aus und bleibt nicht ohne Einfluss auf den Endproduktpreis. Das Unternehmen versucht, diese Kosten durch eine Preisanpassung bei den High-End-Modellen auszugleichen.

Darüber hinaus ergreift Apple Maßnahmen, um die anfänglichen Investitionen in Forschung und Entwicklung für das erste faltbare iPhone auszugleichen und die Gewinnspannen im gesamten Hardwaregeschäft aufrechtzuerhalten. Experten zufolge werden, wenn der Preis der Basis-Pro-Version auf ausländischen Märkten um 250–300 US-Dollar steigt, die Spitzenmodelle mit größerem Speicher noch teurer.

Technische Upgrades und erwartete Premieren

Trotz des Preisanstiegs werden die Geräte der iPhone 18 Pro Serie komplett mit einem Bionic-Chip der neuen generación aktualisiert. Dies erhöht die Rechenleistung zur lokalen Verarbeitung von Apple Intelligence-Funktionen im Gerät erheblich. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen neuen Sensor in das Kamerasystem einbauen, die Eigenschaften des Teleobjektivs verbessern und die Gehäusematerialien sowie die Wärmeableitungsstruktur optimieren, um sich an langfristige KI-Berechnungen und anspruchsvolle Foto-Szenarien anzupassen.

Zur Erinnerung: Analyst Jeff Pu hat in der Vergangenheit bereits mehrere präzise Prognosen abgegeben und das Erscheinen von LPDDR5-RAM und einem 48-Megapixel-Sensor bei den iPhone 14 Pro Modellen sowie Periskop-Kameras im iPhone 15 Pro korrekt vorausgesagt. Daher werden seine neuen Prognosen in der Technologiewelt sehr ernst genommen.