Tottenham feiert dramatischen Testspielsieg gegen Chelsea

In einem Vorsaison-Testspiel im Accor Stadium in Sydney besiegte Tottenham seinen Erzrivalen Chelsea mit 2:1 durch ein Tor in den Schlussminuten. Laut Goal.com war dieses als London-Derby ausgetragene Duell trotz des Freundschaftsspielstatus hart umkämpft und intensiv. Das berichtet Goal.com berichtet .

Das Spiel begann mit rasanten Angriffen, und der Torreigen wurde in den Anfangsminuten eröffnet. Sandro Tonali traf das gegnerische Tor und brachte Tottenham in Führung. Doch kurz darauf stellte Estevao Willian den Ausgleich wieder her, und beide Teams gingen mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Rote Karte und veränderte Spielverläufe

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit spitzte sich die Lage auf dem Platz zu. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel leistete sich Tottenham-Verteidiger Kevin Danso einen schweren Patzer und stoppte Joao Pedro regelwidrig. Schiedsrichter Alex King zeigte dem Verteidiger die Rote Karte wegen Notbremse.

Da Tottenham fast die Hälfte des Spiels in Unterzahl bestreiten musste, zog sich das Team komplett in die Defensive zurück. Das von Xabi Alonso trainierte Chelsea übernahm die vollständige Ballkontrolle und kreierte ununterbrochen gefährliche Szenen vor dem gegnerischen Tor.

Torwart-Glanzleistungen und das entscheidende Tor

Mit einer personellen Überzahl auf dem Platz versuchten die Chelsea-Spieler durch die Bemühungen von Führungsspielern wie Estevao, Pedro und Cole Palmer den Spielstand zu drehen. Tottenham-Torwart Antonin Kinsky parierte jedoch alle Schüsse des Gegners und bewahrte sein Team vor sicheren Gegentoren.

Zehn Minuten vor Spielende frischte Xabi Alonso die Mannschaft auf, indem er einige junge Spieler und Sommer-Neuzugänge einwechselte. Die Einwechslungen von Akteuren wie Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo und Liam Delap beeinflussten das Offensivtempo des Teams und schwächten ihre Dominanz etwas ab.

Nur eine Minute vor Abpfiff nutzte Richarlison seine Chance eiskalt, traf aus kurzer Distanz und bescherte Tottenham den Sieg. Damit setzten sich die Spurs in Unterzahl im Rahmen der Vorbereitungstour gegen ihren Rivalen durch.