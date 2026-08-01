Neuer Kernreaktor in China ans nationale Stromnetz angeschlossen

Mit einem wichtigen Schritt in der Entwicklung seiner Kernenergie hat China den dritten Block des Kernkraftwerks Changjiang auf der Insel Hainan erstmals an das nationale Stromnetz angeschlossen. Berichten des staatlichen Fernsehens zufolge handelt es sich dabei um den ersten Reaktor vom Typ Hualong One, der in dieser Region des Landes in Betrieb genommen wurde. Die Netzankopplung bedeutet, dass die Anlage zum ersten Mal Strom erzeugt hat, berichtet Ixbt.com .

Derzeit stehen vor der vollständigen industriellen Inbetriebnahme des neuen Kraftwerksblocks noch die Tests der Endphase an. Fachleute werden die Reaktorleistung schrittweise erhöhen und die Stabilität aller Systeme umfassend testen. Dieses Projekt soll künftig eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit des Landes und der Reduzierung der Umweltbelastung spielen.

Moderne Sicherheitstechnologien

Das Hauptmerkmal des Projekts besteht darin, dass es vollständig auf der im Inland entwickelten Technologie der dritten Generation Hualong One basiert. Der Reaktor ist mit einem modernen Komplex aus aktiven und passiven Sicherheitssystemen ausgestattet, die auch bei schweren Störfällen stabil arbeiten können. Dies hebt die Zuverlässigkeit der Anlage auf ein völlig neues Niveau.

Ein besonders wichtiges Element des Projekts ist das passive Notkühlsystem unter der Kuppel des Reaktorgebäudes, das etwa 2.400 Tonnen Wasser speichert. In jeder unerwarteten Situation wird das Wasser ohne externe Stromversorgung, Pumpen oder menschliches Eingreifen durch Schwerkraft automatisch in den Reaktor geleitet. Nach Angaben der Entwickler reicht diese Reserve aus, um den Reaktor 72 Stunden lang ununterbrochen zu kühlen.

Umwelteffizienz und Kennzahlen

Zum Schutz des Reaktors vor äußeren Einwirkungen und zur Verhinderung des Austretens radioaktiver Stoffe wurde eine doppelte Containment-Hülle installiert. Die Innenschale besteht aus etwa 1,3 Meter dickem Stahlbeton mit einer Stahlverkleidung, während die Außenschale aus hochfestem Beton mit einer Dicke von bis zu 1,8 Metern gefertigt ist.

Die zweite Ausbaustufe des KKW Changjiang umfasst zwei Blöcke mit einer Leistung von jeweils 1,2 GW. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden sie in der Lage sein, jährlich 18 Milliarden kWh Strom zu erzeugen. Schätzungen der chinesischen Seite zufolge werden dadurch jährlich fast 6,3 Millionen Tonnen Standardbrennstoff eingespart und die Kohlenstoffemissionen um 11,6 Millionen Tonnen reduziert.