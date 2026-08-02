Historische Veränderungen in den Steam-Statistiken beobachtet

Die von Valve veröffentlichte monatliche Steam-Plattformstatistik für Juli 2026 zeigt radikale Veränderungen auf dem Gaming-PC-Markt. Laut ixbt.com haben sich die langjährigen Prioritäten bei Speicherkapazitäten und Prozessorkernzahlen auf dem Computer-Hardware-Markt in den letzten Monaten verschoben. Diese Veränderungen zeigen, dass Gamer ihre Systeme aktiv aufrüsten, um sich den Anforderungen der neuen Spielegeneration anzupassen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Markt für Grafikchips behält NVIDIA seine absolute Vormachtstellung bei. Seine Grafikkarten machen 72,77 Prozent aller Systeme auf der Plattform aus. Der Marktanteil von AMD liegt bei 18,74 Prozent und der von Intel bei 8,08 Prozent. Obwohl die GeForce RTX 3060 derzeit noch den Status des beliebtesten Grafikbeschleunigers innehat, gehen ihre Werte allmählich zurück.

Grafikkarten der neuen Generation und Rekordspeicherkapazität

Auf dem Markt ist ein rasanter Anstieg des Anteils neuer Grafikkartentypen zu beobachten, insbesondere der GeForce RTX 5060-Serie. Konkret erreichte das Modell GeForce RTX 5060 2,85 Prozent und die RTX 5060 Ti 2,26 Prozent. Die RTX 5070 wurde zur beliebtesten Karte der fünften Serie und verzeichnete ein Wachstum von 0,53 Prozent.

Das wichtigste historische Ereignis betrifft jedoch die VRAM-Kapazität. Daten zeigen, dass Grafikkarten mit 16 GB Speicher erstmals die 8-GB-Modelle überholt haben. Mittlerweile führen 16-GB-Geräte bei den Steam-Nutzer mit einem Anteil von 25,9 Prozent an, während der Anteil der 8-GB-Modelle auf 25,32 Prozent gesunken ist. Darüber hinaus erweitern auch Karten mit 12 GB und 24 GB VRAM ihren Marktanteil.

Neue Trends bei Prozessoren und Betriebssystemen

Im Berichtszeitraum gab es auch bei anderen Hardwarekomponenten nennenswerte Veränderungen. Erstmals wurden Achtkern-CPUs zur beliebtesten Option unter Spielern und machten 27,85 Prozent aller Systeme aus. Die bisherigen Spitzenreiter, Sechskernprozessoren, fielen mit 27,52 Prozent auf den zweiten Platz zurück.

Beim RAM bleibt 16 GB mit 40,97 Prozent der Hauptstandard, aber der Anteil von 32-GB-Systemen wächst rasant und erreichte 36,93 Prozent. Im Betriebssystemsegment setzte Windows 11 sein Wachstum fort und verzeichnete 70,26 Prozent. Der Anteil von Windows 10 sank auf 23,3 Prozent, während Linux 4,01 Prozent und macOS 2,32 Prozent der Nutzer ausmachten.