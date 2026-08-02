Hauptproblem beim Samsung Galaxy Z Fold 8 Display tritt erneut auf

Kurz nach der Präsentation von Samsungs neuem faltbaren Flaggschiff, dem Galaxy Z Fold 8, wurden die ersten Testergebnisse veröffentlicht. Wie ixbt.com berichtet, hat die Flex-Titanium-Konstruktion, eines der Hauptmerkmale des neuen Geräts, bereits nach der ersten Woche nicht die erwarteten Ergebnisse gezeigt, und die Faltfalte in der Mitte des Bildschirms blieb deutlich sichtbar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet beradi.

Während der Präsentationszeremonie hatte der südkoreanische Technologiegigant versprochen, dass die neue Titan-Trägerstruktur den Knick unter dem flexiblen Display fast unsichtbar glätten und es zuverlässig vor wiederholtem Öffnen und Schließen schützen würde. Tatsächlich waren die Experten beim ersten Auspacken des neuen Geräts überrascht, wie perfekt eben seine Oberfläche war.

Veränderungen nach einer Woche Nutzung

Frühe Tester und Experten, die das Gerät eine Woche lang aktiv genutzt haben, stellten jedoch fest, dass es während der Nutzung zu signifikanten Veränderungen kam. Veröffentlichte Video-Guides und Vergleichsmaterialien zeigten deutlich den Unterschied zwischen dem Ursprungszustand der neuen Modelle Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra und den Exemplaren nach einem einwöchigen Test.

Diesen Vergleichen zufolge wurde die Faltfalte in der Mitte des Bildschirms nach einer Woche Nutzung wieder so deutlich wie zuvor. Dies zeigt, dass die von den Samsung-Ingenieuren gelobte Technologie den Hauptschmerzpunkt faltbarer Gadgets nicht vollständig beseitigen konnte.

Vergleich mit Mitbewerbern

Während des Testprozesses wurden nicht nur Samsung-Geräte, sondern auch andere ähnliche Gadgets auf dem Markt verglichen. Insbesondere wurde das faltbare Smartphone Oppo Find N6 demselben Test unterzogen, und es stellte sich heraus, dass es im Vergleich zu seinem Konkurrenten eine weniger ausgeprägte Faltfalte behielt.

Diese Situation bestätigt einmal mehr, dass die Technologie der faltbaren Bildschirme in der modernen Mobilindustrie noch nicht perfekt ist und Ingenieure noch viele Aufgaben zu lösen haben. Obwohl die Titanlegierungskonstruktion die Haltbarkeit des Bildschirms erhöht, konnte sie das Knickproblem langfristig nicht beseitigen.

Die reale Wirksamkeit dieser Technologie und ihre langfristige Haltbarkeit werden erst nach mehreren Monaten aktiver Nutzung und der Präsentation von Samsungs faltbaren Geräten der nächsten Generation vollständig klar sein.