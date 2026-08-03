Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллари

·11·Авто
Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллари
Қисқача

Сўнгги йилларда енергия нархларининг ошиши сабабли електромобилни қувватлаш харажатлари сезиларли даражада қимматлашди. Ҳайдаш услубини ўзгартириш, хусусан, Еко режимига ўтиш ва регенератив тормозлашдан фойдаланиш қувватлаш харажатларини камайтиришга ёрдам беради. Шунингдек, уй шароитида махсус маиший енергия тарифидан фойдаланган ҳолда қувватлаш жамоат стансияларидаги ўртача нархлардан деярли икки баравар арзонроқ тушади.

Сўнгги ўн йил ичида электромобиллар технологияси жадал ривожланиб, масофа захираси ошди ва нархлар мақбуллашди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда энергия нархларининг ошиши сабабли электромобилни қувватлаш харажатлари сезиларли даражада қимматлашди. Шунга қарамай, ҳайдовчининг одатларидаги баъзи кичик ўзгаришлар ва тўғри режалаштириш қувватлаш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳайдаш услубини ўзгартириш ва рекуперация

Электромобиллар тезланиш вақтида кучли динамикага эга бўлса-да, улар анъанавий бензинли ёки дизел двигателли машиналарга қараганда ҳайдаш услубига анъанавий сезгирроқдир. Машинани Эко режимига ўтказиш газ педалининг реакциясини юмшатиб, энергия тежамкор ҳаракатланишни таъминлайди. Шунингдек, тормозлаш вақтида ҳам эътиборли бўлиш муҳим.

Электромобилларда анъанавий механик тормоз тизими мавжуд бўлса-да, улар асосан фавқулодда тўхташлардагина ишлатилади. Қолган вақтларда электромотор ичидаги магнит қаршилиги ҳисобига секинлашув содир бўлади. Бу регенератив тормозлаш жараёни электр энергиясини ишлаб чиқариб, батареяга қайтариб беради. Йўлда олдинга қараб ҳаракатланиб, чорраҳалар учун бироз эртароқ секинлашиш орқали ҳар бир қувватланишдан кўпроқ масофа ютиш мумкин.

Уй шароитида қувватлашнинг афзалликлари

Агар уйда электромобилни тармоққа улаш имконияти мавжуд бўлса, бу деярли ҳар доим энг қулай ва арзон усул ҳисобланади. Масалан, Буюк Британиядаги энг кўп сотиладиган электромобиллардан бири бўлган Tesla Model Y Премиум Лонг Ранге Комплектациясида ҳар бир кВ-соат электр энергиясига расман 4,6 мил масофа босиб ўтади.

Маълумотларга кўра, агар сиз махсус маиший энергия тарифидан фойдалансангиз, бир мил йўл босиш нархи жуда арзон тушади. Бу жамоат қувватлаш станцияларидаги ўртача нархлардан деярли икки баравар арзонроқдир. Кўпчилик лизинг компаниялари хизмат автомобилини расмийлаштиришда уй қувватлаш мосламасини қўшиш имкониятини тақдим этади ва иш берувчи буни солиқ оқибатларисиз қоплаб бериши мумкин.

ЭлектромобилҚувватлашTesla Model YАвтомобилТежамкорлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверДасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверБугун, 11:52Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиАлпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиБугун, 11:51Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканЎзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканКеча, 17:00Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинКеча, 12:57Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКеча, 10:55Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиКеча, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас