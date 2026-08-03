Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллари
Сўнгги йилларда енергия нархларининг ошиши сабабли електромобилни қувватлаш харажатлари сезиларли даражада қимматлашди. Ҳайдаш услубини ўзгартириш, хусусан, Еко режимига ўтиш ва регенератив тормозлашдан фойдаланиш қувватлаш харажатларини камайтиришга ёрдам беради. Шунингдек, уй шароитида махсус маиший енергия тарифидан фойдаланган ҳолда қувватлаш жамоат стансияларидаги ўртача нархлардан деярли икки баравар арзонроқ тушади.
Сўнгги ўн йил ичида электромобиллар технологияси жадал ривожланиб, масофа захираси ошди ва нархлар мақбуллашди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда энергия нархларининг ошиши сабабли электромобилни қувватлаш харажатлари сезиларли даражада қимматлашди. Шунга қарамай, ҳайдовчининг одатларидаги баъзи кичик ўзгаришлар ва тўғри режалаштириш қувватлаш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳайдаш услубини ўзгартириш ва рекуперацияЭлектромобиллар тезланиш вақтида кучли динамикага эга бўлса-да, улар анъанавий бензинли ёки дизел двигателли машиналарга қараганда ҳайдаш услубига анъанавий сезгирроқдир. Машинани Эко режимига ўтказиш газ педалининг реакциясини юмшатиб, энергия тежамкор ҳаракатланишни таъминлайди. Шунингдек, тормозлаш вақтида ҳам эътиборли бўлиш муҳим.
Электромобилларда анъанавий механик тормоз тизими мавжуд бўлса-да, улар асосан фавқулодда тўхташлардагина ишлатилади. Қолган вақтларда электромотор ичидаги магнит қаршилиги ҳисобига секинлашув содир бўлади. Бу регенератив тормозлаш жараёни электр энергиясини ишлаб чиқариб, батареяга қайтариб беради. Йўлда олдинга қараб ҳаракатланиб, чорраҳалар учун бироз эртароқ секинлашиш орқали ҳар бир қувватланишдан кўпроқ масофа ютиш мумкин.
Уй шароитида қувватлашнинг афзалликлариАгар уйда электромобилни тармоққа улаш имконияти мавжуд бўлса, бу деярли ҳар доим энг қулай ва арзон усул ҳисобланади. Масалан, Буюк Британиядаги энг кўп сотиладиган электромобиллардан бири бўлган Tesla Model Y Премиум Лонг Ранге Комплектациясида ҳар бир кВ-соат электр энергиясига расман 4,6 мил масофа босиб ўтади.
Маълумотларга кўра, агар сиз махсус маиший энергия тарифидан фойдалансангиз, бир мил йўл босиш нархи жуда арзон тушади. Бу жамоат қувватлаш станцияларидаги ўртача нархлардан деярли икки баравар арзонроқдир. Кўпчилик лизинг компаниялари хизмат автомобилини расмийлаштиришда уй қувватлаш мосламасини қўшиш имкониятини тақдим этади ва иш берувчи буни солиқ оқибатларисиз қоплаб бериши мумкин.
…