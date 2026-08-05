Muhammad Salah setzt seine Karriere bei Trabzonspor fort

Nach dem Ende seiner erfolgreichen Zeit beim FC Liverpool und dem Status als vertragsloser Spieler hat Angreifer Muhammad Salah einen Zweijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Trabzonspor vereinbart. Laut Goal.com verlief der Kampf um den 34-jährigen Ägypter während des Sommer-Transferfensters äußerst intensiv. Salah lehnte Angebote aus Saudi-Arabien ab und entschied sich für die türkische Süper Lig. Goal.com berichtet darüber.

Während des Transferfensters hatten mehrere türkische Spitzenklubs um den erfahrenen Flügelspieler geworben. Beşiktaş galt zunächst als Favorit, doch aufgrund finanzieller Einschränkungen und Unstimmigkeiten beim Gehalt kam der Transfer nicht zustande. Anschließend ergriff Trabzonspor die Initiative und konnte den Spieler von seinem Projekt überzeugen.

Historischer Finanzdeal und Ankunft in der Türkei

Trabzonspor nutzte die sozialen Medien aktiv, um seine Fans zu informieren. Einer offiziellen Mitteilung zufolge wird Muhammad Salah nach Istanbul reisen, um die Verhandlungen abzuschließen und die medizinische Untersuchung zu absolvieren. Noch am selben Abend soll er nach Trabzon weiterreisen.

Türkischen Medien zufolge hat Trabzonspor für diesen Transfer ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro angeboten. Dieses gewaltige Finanzpaket würde Muhammad Salah zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte des türkischen Fußballs machen. Der Klub will damit die Dominanz der Istanbuler Vereine beenden und erneut die Meisterschaft von 2022 gewinnen.

Vertraute Gesichter und Ambitionen beim neuen Klub

Bei Trabzonspor wird Muhammad Salah von mehreren erfahrenen Spielern empfangen, die aus der Premier League und dem europäischen Fußball bekannt sind. Zum Kader gehören unter anderem Manchester-United-Torhüter André Onana und der ehemalige Atlético-de-Madrid-Verteidiger Stefan Savić.

Trabzonspor beendete die vergangene Saison in der Süper Lig auf dem dritten Platz und lag acht Punkte hinter Meister Galatasaray. Dank dieser Transfers plant die Vereinsführung, in der neuen Saison noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Salahs Erfahrung soll die Offensive der Mannschaft deutlich verstärken.