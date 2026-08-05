Bau von Rechenzentren in Texas gestoppt

·27·Technologie
Bau von Rechenzentren in Texas gestoppt

Darüber berichtet Ixbt.com.

Laut ixbt.com hat der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, eine Sonderanweisung an die Public Utility Commission of Texas (PUCT) und den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) geschickt. Demnach müssen alle Rechenzentrumsprojekte, die auf einen Netzanschluss warten, einer strengen Prüfung unterzogen werden.

Beispielloser Druck auf das Energiesystem

Derzeit warten unter der Aufsicht von ERCOT mehr als 1.800 Projekte auf einen Netzanschluss. Ihre Gesamtkapazität übersteigt 474 gigavatt. Das ist mehr als das Fünffache des höchsten Spitzenverbrauchs bei Strom, der in der Geschichte des Bundesstaates verzeichnet wurde.

Experten zufolge entfallen fast 90 % der Projekte in der Warteschlange auf Rechenzentren. Die meisten haben jedoch noch nicht die Bauphase erreicht und befinden sich hauptsächlich in der anfänglichen Planungsphase.

Was wird bei den Prüfungen untersucht?

  • Informationen zu den Steuervergünstigungen, die Betreiber erhalten
  • Umfang des Stromverbrauchs und der Stromerzeugung
  • Wasserverbrauch und Eigenschaften der Kühlsysteme
  • Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften
  • Die tatsächlichen Eigentümer der Anlagen
Laut der Texas Tribune sind derzeit mindestens 335 aktive Rechenzentren im Bundesstaat in Betrieb, während der Bau von weiteren 248 Anlagen geplant ist. Bei den verbleibenden mehr als 1.000 Projekten handelt es sich um Vorhaben in verschiedenen Entwicklungsphasen.

Die Behörden haben bislang nicht mitgeteilt, wie lange diese umfassenden Prüfungen dauern werden. Die Ergebnisse des Audits dürften die künftige Politik des Bundesstaates zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur und zur Gewährleistung der Energiesicherheit erheblich beeinflussen.

TexasTSODStromnetzERCOTRechenzentren
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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