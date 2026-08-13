NVIDIA legt 500-Milliarden-Dollar-Plan für AI-Rechenzentren vor

NVIDIA, ein weltweit führendes Unternehmen, hat einen ehrgeizigen und riskanten Plan angekündigt, mit dem bis zu 500 Milliarden Dollar für den Bau von AI-Rechenzentren aufgebracht werden sollen. Die Initiative sorgt im modernen Technologiemarkt für intensive Diskussionen – nicht nur wegen ihres enormen finanziellen Umfangs, sondern auch, weil sie einen Sekundärmarkt für zunehmend veraltete Grafikchips schaffen soll. Laut Techcrunch.com Berichten.

Laut ixbt.com haben große Finanzinstitute wie Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR ihre Bereitschaft bekundet, in das umfangreiche Projekt zu investieren. Besonders aufmerksam verfolgt wird, dass NVIDIA zugestimmt hat, mit eigenen Mitteln zu garantieren, dass seine Chips bei der Verwendung als Sicherheiten in Verträgen über mehrere Millionen Dollar ihren Wert behalten.

Finanzielle Risiken und Marktreaktion

Nach Einschätzung von Marktanalysten ist der Schritt des Unternehmens zugleich eine kluge und eine riskante Strategie. Selbst am Anleihemarkt war eine gewisse Besorgnis zu spüren. Daraufhin trat NVIDIA-CEO Jensen Huang in sozialen Medien und in einem Wirtschaftssender auf, um ausführlich zu erklären, wie die Risiken des Unternehmens begrenzt werden sollen.

Dem Plan zufolge übernimmt NVIDIA bis zu 25 % der Differenz, falls der Eigentümer eines Rechenzentrums einen Kredit nicht mehr bedienen kann und der Kreditgeber die Chips verkaufen muss, deren Preis jedoch niedriger als erwartet ausfällt. Dies könnte in der Finanzwelt zu einer umgekehrten Risikosituation führen, bei der die Verpflichtungen steigen, sobald die Nachfrage zurückgeht.

Start-ups und Perspektiven des Sekundärmarkts

Hinter diesen finanziellen Manövern steht ein weiterer für Start-ups und große Unternehmen äußerst wichtiger Aspekt. Jensen Huang will sicherstellen, dass das Ökosystem für gebrauchte AI-Hardware floriert, damit die Nachfrage nach veraltender NVIDIA-Ausrüstung stabil bleibt.

Bloomberg-Schätzungen zufolge leitet das Unternehmen Milliardenbeträge zur Unterstützung führender AI-Labore wie OpenAI und Anthropic sowie von Cloud-Anbietern wie CoreWeave, Nebius, Firmus und Lambda. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass Experten diesen Ansatz mit einigen fragwürdigen Konstruktionen der Vergangenheit vergleichen.

Dennoch betonte Jensen Huang, dass sich diese Initiative von früheren Fällen unterscheide. Statt seinen Kunden direkt Kredite zu gewähren, bringt das Unternehmen unabhängiges institutionelles Kapital in den AI-Infrastrukturmarkt. Dadurch wird der Großteil der Risiken auf Finanzpartner übertragen, während ein Teil des künftigen Chipwerts geschützt werden kann.