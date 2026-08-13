Virgin Galactic verschiebt Raumflug des neuen Delta-Raumgleiters auf 2027

Virgin Galactic, ein führendes Unternehmen im privaten Weltraumtourismus, hat die Tests und den ersten kommerziellen Flug seines suborbitalen Raumfahrzeugs Delta der neuen Generation verschoben. Laut ixbt.com sollten die Tests ursprünglich in den kommenden Monaten beginnen, während die Tourismusmission für das vierte Quartal 2026 geplant war. Nun wurde der Termin jedoch auf frühestens Februar 2027 verschoben. Darüber berichtet Ixbt.com .

Laut Unternehmenschef Michael Colglazier wurde die Änderung des Flugzeitplans durch technische Schwierigkeiten während der Montage verursacht. Die Spezialisten stießen in der Montagephase auf Hunderte kleiner, aber wichtiger Mängel. In einigen Fällen stellte sich heraus, dass die Abmessungen von Bauteilen nur um wenige Tausendstel Zoll von den geforderten Parametern abwichen.

Technische Probleme und zusätzliche Prüfungen

Die Ingenieure benötigen zusätzliche Zeit, um alle festgestellten Mängel zu beheben und die Flugbereitschaft des Raumfahrzeugs vollständig zu überprüfen. Dennoch sollen die geplanten Bodentests weiterhin Ende August dieses Jahres beginnen. Dieser vorsichtige Ansatz gilt als wichtiger Schritt, um die Sicherheit künftiger Flüge zu gewährleisten.

Trotz der entstandenen Verzögerungen verkauft Virgin Galactic weiterhin Tickets für künftige Touristenflüge. Seit März dieses Jahres wurden mehr als 50 Tickets zum Preis von jeweils 750.000 US-Dollar verkauft. Dadurch überstieg der Gesamtwert der Buchungen 50 Millionen Dollar, was zeigt, dass das Interesse an Weltraumreisen weiterhin hoch ist.

Zweites Raumfahrzeug und Zukunftspläne

Neben den Hauptprojekten baut das Unternehmen derzeit auch ein zweites Raumfahrzeug. Dieses zweite Fahrzeug soll im zweiten Quartal 2027 in den kommerziellen Flugbetrieb aufgenommen werden. Bis zum Ende dieses Zeitraums will Virgin Galactic eine Kapazität von bis zu zehn Flügen pro Monat erreichen.

Der neue Fahrzeugtyp hat bislang keinen offiziellen Namen. Deshalb führt das Unternehmen eine öffentliche Abstimmung durch. Interessierte können aus vier Namensvorschlägen auswählen: Horizon, Explorer, Ascend oder Apeiron als bevorzugten Namen.