Haus einer Frau brennt beim Baursak-Backen ab

In Kirgisistan ist das Haus einer Frau vollständig abgebrannt, während sie Baursak zubereiten wollte. Der Vorfall ereignete sich am 7. August.

Nach Angaben der Frau entzündete sich das erhitzte Öl beim Braten der Baursak plötzlich. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit auf weitere Teile des Hauses aus.

In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie die Frau ihr Kind wegen des Feuers aus dem zweiten Stock zu den unten wartenden Menschen hinablässt und anschließend selbst aus dem Fenster springt.

Das Haus wurde bei dem Vorfall schwer beschädigt. Während des Brandes waren das Leben der Frau und ihres Kindes in Gefahr.