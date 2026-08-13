Haus einer Frau brennt beim Baursak-Backen ab

·3·Welt
Haus einer Frau brennt beim Baursak-Backen ab

In Kirgisistan ist das Haus einer Frau vollständig abgebrannt, während sie Baursak zubereiten wollte. Der Vorfall ereignete sich am 7. August.

Nach Angaben der Frau entzündete sich das erhitzte Öl beim Braten der Baursak plötzlich. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit auf weitere Teile des Hauses aus.

In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie die Frau ihr Kind wegen des Feuers aus dem zweiten Stock zu den unten wartenden Menschen hinablässt und anschließend selbst aus dem Fenster springt.

Das Haus wurde bei dem Vorfall schwer beschädigt. Während des Brandes waren das Leben der Frau und ihres Kindes in Gefahr.

Eine Frau hält ein kleines Kind aus dem Fenster eines mehrstöckigen Gebäudes.
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Frau verliert nach Alligatorangriff in Florida ihre HandFrau verliert nach Alligatorangriff in Florida ihre HandHeute, 18:48Berühmter Roboter kündigt Hochzeit in Dubai anBerühmter Roboter kündigt Hochzeit in Dubai anHeute, 18:19Schreckliche Momente in der Türkei: Boot mit 107 Touristen geht in Flammen auf (Video)Schreckliche Momente in der Türkei: Boot mit 107 Touristen geht in Flammen auf (Video)Heute, 18:14Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins StaunenEin riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins StaunenHeute, 18:11In Paris wurde eine 500 Kilogramm schwere Hochzeitstorte in 1800 Stunden gefertigtIn Paris wurde eine 500 Kilogramm schwere Hochzeitstorte in 1800 Stunden gefertigtHeute, 17:59Moskauer Familie bekommt ihr 15. KindMoskauer Familie bekommt ihr 15. KindHeute, 17:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert