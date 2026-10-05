Mann springt in Moskau auf Taxi- und Polizeiautos (Video)

In der Nähe der U-Bahn-Station „Alexejewskaja“ in Moskau verursachte ein Mann einen Zwischenfall, indem er auf mehrere Fahrzeuge sprang, darunter ein Taxi und ein Polizeiauto. Dies berichteten lokale Medien.

Es wird berichtet, dass der Vorfall begann, nachdem der Fahrer eines BMW sich durch ein Taxi behindert fühlte und versuchte, es zu umfahren. Der Mann stieg aus seinem Auto aus und begann, auf andere auf der Straße stehende Fahrzeuge zu springen.

Zeugen zufolge stellte er sich als „Iwanow Iwan Andrejewitsch“ vor. Der Mann behauptete, er sei Schauspieler, berühmt und würde gerade einen Film drehen.

Bei seiner „Aufführung“ blieben neben dem Taxi und anderen Autos auch ein Polizeifahrzeug nicht verschont. Der Mann wurde festgenommen, nachdem er bei einem seiner Sprünge auf das Dienstfahrzeug der Ordnungshüter geklettert war.

Laut „Moskau 24“ filmte der Mann seine Taten während des Vorfalls mit seinem Telefon, bevor er zur Polizeistation gebracht wurde. In einigen Berichten heißt es, er sei in eine psychiatrische Zwangseinweisung überstellt worden.