Ein Hund filmte die aufrichtigsten Momente einer Hochzeit, die den Kameraleuten entgingen (Video)

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Ein Hund filmte die aufrichtigsten Momente einer Hochzeit, die den Kameraleuten entgingen (Video)

Bei einer Hochzeitsfeier in den USA tauchte ein völlig ungewöhnlicher „Kameramann“ auf. Die Braut beschloss, ihrem fünfjährigen Hund namens Swize eine GoPro-Kamera umzuschnallen, um die Hochzeit aus seiner Perspektive festzuhalten.

Unerwarteterweise zeigten die Aufnahmen der Hundekamera natürliche und aufrichtige Momente, die selbst den professionellen Kameraleuten entgangen waren.

Einer der bewegendsten Momente im Video war, als Swize zur 91-jährigen Großmutter der Braut ging. Der Hund verbrachte fast 20 Minuten mit der alten Dame.

Dieser herzliche Austausch wurde zu einem der schönsten und unvergesslichsten Teile des Hochzeitsvideos.

Später wurde das Video ins Internet gestellt und verbreitete sich in kürzester Zeit. Nachdem es millionenfach angesehen wurde, wurde es sogar in der Sendung „Good Morning America“ und im Magazin „People“ gezeigt.

So wurde Swize, der eigentlich als einfacher Gast zur Hochzeit kam, zufällig zum „Kameramann“, der die unvergesslichsten Aufnahmen der Zeremonie machte.

SwizeGoProGood Morning AmericaPeopleHochzeit
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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