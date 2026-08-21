USA könnten bis 2030 mehr als 1.000 Raumflüge pro Jahr durchführen

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USA könnten bis 2030 mehr als 1.000 Raumflüge pro Jahr durchführen

Die US-Regierung hat auf dem Weg zur Förderung der Weltraumforschung und -industrie einen gewaltigen strategischen Schritt gemacht. Laut einem neuen, von Donald Trump unterzeichneten Memorandum sollen die Vereinigten Staaten bis 2030 mehr als 1.000 Raumflüge und Landungen pro Jahr durchführen. Laut ixbt.com unterscheidet sich diese Zahl deutlich von der aktuellen Situation, da die US-Raumfahrtbranche derzeit durchschnittlich mehr als 200 Flüge pro Jahr absolviert. Die Publikation Ixbt.com berichtet.

Das unterzeichnete Dokument sieht die rasche Entwicklung der Raumtransportinfrastruktur des Landes sowie eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Unternehmen vor. Die Regierung will das Verfahren zur Erteilung der für künftige Flüge und den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur notwendigen Genehmigungen deutlich beschleunigen. Dadurch sollen bürokratische Hürden in der Branche abgebaut und die Produktivität gesteigert werden.

Erschließung des Mars und Robotermissionen

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Dokuments betrifft die Pläne zur Erforschung des Roten Planeten. Donald Trump ordnete insbesondere an, die kommerziellen Möglichkeiten zur Landung von Robotern auf der Marsoberfläche zu untersuchen. Dieser Ansatz könnte künftig privates Kapital und fortschrittliche Technologien für die Weltraumforschung gewinnen.

Im Rahmen künftiger Programme soll nicht nur die Entsendung automatisierter Geräte, sondern auch die Reise von Menschen zum Mars und ihre sichere Rückkehr zur Erde geprüft werden. Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Weltraummöglichkeiten der Menschheit in naher Zukunft grundlegend verändern werden.

Das Hauptziel der neuen Strategie besteht darin, die Flugfrequenz drastisch zu erhöhen und zugleich günstige Bedingungen für den schrittweisen Übergang von der Erdumlaufbahn zu groß angelegten Programmen zur Erschließung des Mondes und des Mars zu schaffen. Experten zufolge sind koordinierte Anstrengungen des privaten Sektors und staatlicher Institutionen entscheidend, um solche ambitionierten Ziele zu erreichen.

WeltraumDonald TrumpMarsUSATechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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