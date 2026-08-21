Redmi K100 Pro und K100 Pro Max Smartphones Bei Käufern Stark Gefragt

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Redmi K100 Pro und K100 Pro Max Smartphones Bei Käufern Stark Gefragt

Die neuen Flaggschiff-Geräte von Xiaomi verkaufen sich äußerst erfolgreich auf dem Markt. ixbt.com Laut dem Bericht von ixbt.com konnten die Modelle Redmi K100 Pro und Redmi K100 Pro Max in der ersten Woche nach der Vorstellung fast 95 % ihres ursprünglichen Verkaufsvolumens absetzen.

Die am 11. August dieses Jahres vorgestellten Smartphones dieser Serie stießen bei den Käufern auf großes Interesse. Nach den von den Analysten von @RDObservation genannten Zahlen erzielten die Geräte der neuen Generation ein um ein Mehrfaches höheres Ergebnis als ihre Vorgänger.

Verkaufszahlen und Wachstumsraten

Zum Vergleich: Das Basismodell Redmi K100 Pro erzielte ein um 70 % besseres Ergebnis als das Redmi K90 aus dem vergangenen Jahr, während das Verkaufsvolumen der fortschrittlicheren Version Redmi K100 Pro Max 135 % über dem Wert des Redmi K90 Pro Max lag. Zuvor hatte Unternehmensvertreter Lu Weibing mitgeteilt, dass die Pro-Max-Version bereits am ersten Tag nach der Vorstellung den Rekord der vorherigen Generation um 150 % übertroffen hatte.

Die technischen Spezifikationen und die moderne Hardware der Geräte spielten eine wichtige Rolle bei diesen hohen Ergebnissen. Beide Smartphones der Serie sind mit fortschrittlichen, leistungsstarken Snapdragon-Prozessoren ausgestattet, die für hohe Geschwindigkeit und einen stabilen Betrieb sorgen.

Technische Möglichkeiten und Vorteile

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal der neuen Flaggschiffe ist ihre Akkukapazität. Das Redmi K100 Pro verfügt über einen 8580 mAh großen Akku, während die Version Redmi K100 Pro Max mit einem noch größeren 9070 mAh Akku ausgestattet ist.

Auch der Klangqualität widmeten die Hersteller besondere Aufmerksamkeit. Die Smartphones dieser Serie verfügen über ein hochwertiges Audiosystem, das speziell von Bose-Experten abgestimmt wurde und Nutzern ein noch intensiveres Multimedia-Erlebnis bietet.

Diese hohen Ergebnisse im starken Wettbewerb auf dem globalen Technologiemarkt zeigen, dass Xiaomi die Bedürfnisse der Nutzer genau erkannt und bei seinen Flaggschiff-Geräten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Qualität geschaffen hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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