Amerikaner stellt Weltrekord mit Tochter im Kinderwagen auf

Der US-Arzt und ehemalige Leichtathlet Steven Biebelhausen lief eine Meile in 4 Minuten und 17 Sekunden, während er seine Tochter Blake in einem speziellen Laufkinderwagen schob.

Dieses Ergebnis wurde am 8. August beim Stroller Mile-Wettbewerb im Rahmen des Guardian Mile-Rennens in Cleveland erzielt. Er lief mit seiner Tochter über die Hope Memorial Bridge.

Biebelhausens Ergebnis ist noch nicht offiziell als Weltrekord bestätigt. Es ist jedoch fast 9 Sekunden schneller als die Zeit von 4:26,29 Minuten, die Silas Franz im Jahr 2025 aufstellte.

Laut Steven hat er den ganzen Sommer über das Laufen mit seiner Tochter im Kinderwagen geübt. Während des Rennens unterstützte Blake ihren Vater und freute sich über den Applaus der Zuschauer.

Das Wichtigste für Biebelhausen war nicht nur der Geschwindigkeitstest. Er schätzte das Rennen vor allem als wertvolle Zeit, die er mit seiner Tochter verbrachte.

Sollte Guinness World Records das Ergebnis offiziell bestätigen, wird Steven Biebelhausen der schnellste Mensch sein, der eine Meile mit einem Kind im Kinderwagen gelaufen ist.