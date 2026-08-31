Kameras erkennen dich nicht: Ein „intelligentes“ Shirt, das KI verwirrt

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Kameras erkennen dich nicht: Ein „intelligentes“ Shirt, das KI verwirrt

In einer modernen Welt, in der KI-basierte Überwachungssysteme rasant voranschreiten, hat der deutsche Designer Simon Weckert eine ungewöhnliche Erfindung präsentiert, die die Tech-Welt verblüfft. Er hat ein spezielles „digitales Tarn“- Shirt entwickelt, das verhindert, dass Computer-Vision-Algorithmen menschliche Silhouetten erkennen.

Dieses Projekt wurde umgesetzt, nachdem im August 2026 auf dem belebten Kottbusser Tor in Berlin ein KI-basiertes Videoüberwachungssystem im Testbetrieb gestartet wurde.

Der „visuelle Rausch“-Effekt: Warum erkennen Kameras Menschen nicht mehr?

Das spezielle Kleidungsstück macht eine Person nicht für das menschliche Auge, sondern gezielt für die neuronalen Netze hinter Überwachungskameras „unsichtbar“ und verwirrend:

  • Schwäche der Computer-Vision: KI nimmt einen Menschen nicht als Ganzes wahr wie ein Mensch, sondern stützt sich auf statistische visuelle Merkmale wie Kopf, Schultersilhouette, Körperproportionen und Konturintegrität;

  • Synthese aus Mustern und Farben: Die hellen Farbübergänge und sich überschneidenden geometrischen Formen auf dem Shirt erzeugen ein starkes „visuelles Rauschen“ für den Algorithmus. Infolgedessen kann das neuronale Netz die Bildteile nicht zu einem menschlichen Körper zusammenfügen und macht Fehler;

  • Ein einfaches Muster für Menschen: Für das menschliche Auge sieht es aus wie ein gewöhnliches Textilprodukt mit einem modernen, abstrakten und leuchtenden Design.

Kameras erkennen dich nicht: Ein „intelligentes“ Shirt, das KI verwirrt

Ein Shirt mit hellem, abstraktem Muster, das KI-basierte Videoüberwachungssysteme verwirren und eine Person „unsichtbar“ machen soll. Foto: © Simon Weckert

KI gegen KI: Wie wurde das Muster erstellt?

Der Designer nutzte die KI selbst als Werkzeug, um diese „Tarnung“ zu erschaffen:

  • „Adversarial Cycle“-Methode: Weckert erstellte Mustervarianten mithilfe eines neuronalen Netzes und testete diese wiederholt in Objekterkennungssystemen;

  • Senkung des Konfidenzwertes: Das Design wurde so lange modifiziert, bis der Konfidenzwert des Algorithmus, der bestätigt, dass ein Mensch vor der Kamera steht, auf den niedrigstmöglichen Punkt sank;

  • Erkennungsschwelle: Das Projekt lässt eine Person nicht völlig verschwinden, dient aber dazu, die Fähigkeit bestimmter Algorithmen, einen Menschen zu erkennen, drastisch zu verringern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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