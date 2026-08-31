Im Rahmen des 3. Spieltags der türkischen Süper Lig spielte Başakşehir zu Hause 1:1 gegen Kasımpaşa. Dieses Istanbuler Derby wurde zu einer glanzvollen Vorstellung des Kapitäns der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov.

Nachdem er den Führungstreffer erzielt und mehrere gefährliche Situationen kreiert hatte, setzt Shomurodov seine beeindruckende Serie in dieser Saison fort.

Shomurodovs Heldentaten: Eine Chronik aller gefährlichen Szenen im Spiel

Während der gesamten Partie war Eldor Shomurodov ein echtes Ärgernis für die gegnerische Abwehr:

11. Minute: Shomurodov stieg nach einer Flanke von Olsen von der rechten Seite hoch und gab einen gefährlichen Kopfball ab;

18. Minute — TOR! (1:0): Nach einem Zuspiel von Bozok zielte Shomurodov von außerhalb des Strafraums auf das Tor. Der Ball wurde abgefälscht, täuschte Torhüter Gianniotis und landete im Netz;

20. Minute: Nachdem er den Ball erobert hatte, drang Eldor in den Strafraum ein und schoss. Der Ball prallte von einem Verteidiger an den Pfosten und zurück ins Spiel;

69. Minute: Nach einem präzisen Pass von Opoku kreierte der usbekische Stürmer eine weitere Großchance;

78. Minute: Shomurodov köpfte eine Flanke von Operi nahe dem Elfmeterpunkt, doch der Ball traf erneut den Pfosten;

81. Minute — Ausgleich (1:1): Nach einer Vorlage von Benedyczak glich Diabate aus.

Nach diesem Unentschieden kommt Başakşehir auf 4 Punkte. Am 4. Spieltag wartet ein schweres Spiel gegen den amtierenden Meister Galatasaray.

Torschützenliste: Shomurodov unter den Stars

Eldor Shomurodov entwickelt sich in der türkischen Süper Lig zur zweiten Saison in Folge zu einem Hauptanwärter auf den Goldenen Schuh: