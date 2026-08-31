Huawei Mate XT 2 Smartphone in China zur Vorbestellung freigegeben

Huawei, ein für seine innovativen Technologien auf dem chinesischen Markt bekanntes Unternehmen, hat mit der Annahme von Vorbestellungen für sein neuestes Flaggschiff-Gerät begonnen — das Huawei Mate XT 2. Es wird erwartet, dass dieses Gerät einen neuen Meilenstein auf dem Markt für moderne Gadgets setzt und das Interesse an dieser Art von Technologie weiter steigert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Insider-Informationen von Digital Chat Station, die von Technik-Enthusiasten weltweit aufmerksam verfolgt werden, verfügt das Gerät der neuen Generation über ein extrem dünnes Gehäuse und bietet im voll ausgeklappten Zustand einen riesigen Bildschirm von etwa 10 Zoll. Dies ermöglicht es Benutzern, die Funktionen eines Tablets und eines Smartphones gleichzeitig zu nutzen.

Technische Möglichkeiten und Bildschirmmerkmale des Geräts

Das externe Display des Smartphones ist mit einer speziellen Aussparung für die Frontkamera ausgestattet. Auch der interne Bildschirm verfügt über eine eigene Kamera-Aussparung. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist ein Fingerabdruckscanner an der Seite des Gehäuses angebracht, was den Bedienkomfort zusätzlich erhöht.

Eines der Hauptmerkmale des Mate XT 2 Modells ist sein Arbeitsspeicher. Es wurde bekannt gegeben, dass alle Geräte dieser Serie standardmäßig mit 16 GB RAM ausgestattet sind, ohne dass sie in verschiedene Konfigurationen unterteilt werden.

Speicherkapazität und Datenschutzfunktionen

Auch der interne Speicher des Geräts zeichnet sich durch seine Größe aus. Die maximale Speicherkapazität soll satte 2 TB erreichen. Dies ermöglicht es Benutzern, eine riesige Datenmenge ohne Einschränkungen zu speichern.

Darüber hinaus sind die Versionen mit 1 TB und 2 TB internem Speicher mit einer weiteren einzigartigen Funktion ausgestattet — einem Sichtschutz-Display. Diese Technologie dient dazu, den Betrachtungswinkel des Displays einzuschränken. Dadurch können unbefugte Personen in der Nähe die Informationen auf dem Bildschirm nicht so leicht einsehen, was die Privatsphäre des Nutzers erhöht.

Derzeit haben die Vorbestellungen für dieses spannende Gerät in China offiziell begonnen, und Kunden erhalten verschiedene nützliche Boni für ihre Vorbestellung.