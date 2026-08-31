OnePlus 16 Flaggschiff wird mit fortschrittlichem Oriental Screen 4.0 ausgestattet

·0·Technologie
OnePlus 16 Flaggschiff wird mit fortschrittlichem Oriental Screen 4.0 ausgestattet

Marktführer bei Smartphones führen weiterhin innovative Technologien für ihre kommenden Geräte ein. Laut ixbt.com teilte der bekannte Insider Digital Chat Station seine Erfahrungen mit dem neuen OnePlus 16 Smartphone und enthüllte die wichtigsten Display-Eigenschaften des Geräts. Es wird erwartet, dass dieses Flaggschiff den Nutzern die neuesten Entwicklungen und eine hohe Leistung bietet. Dies berichtet Ixbt.com .

Wie sich herausstellt, wird das Gerät der nächsten Generation mit einem Oriental Screen 4.0 der neuen Generation ausgestattet sein. Dieses Display unterstützt eine sehr hohe Bildwiederholrate von 165 Hz. Dies sorgt für eine extrem flüssige und konsistente Darstellung von Bildern in der Benutzeroberfläche und in Spielen.

Fortschrittliche Technologien und das neue ColorOS 17

Auch bei der Software sind bedeutende Änderungen geplant. Berichten zufolge wird das OnePlus 16 Smartphone mit dem vorinstallierten Betriebssystem ColorOS 17 ausgeliefert. Dieses System enthält völlig neue Systemanimationen und erhöht insgesamt die Geschwindigkeit und Laufruhe des Geräts.

Das Display vereint die neuesten Errungenschaften der Display-Industrie. Der Insider stellte klar, dass bei der Bildschirmproduktion das exklusive X4-Fluoreszenzmaterial von BOE verwendet wurde. Das Gerät wird zudem mit einem eigenen, speziellen Display-Chip ausgestattet, der auf Basis modernster technologischer Prozesse entwickelt wurde.

Augenschutz und perfektes Design

Der neue Bildschirm zeichnet sich durch ein branchenweit einzigartiges Dreifach-Kalibrierungssystem aus. Gleichzeitig sind die neuesten Augenschutztechnologien von Oppo integriert, die eine Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung des Smartphones verhindern.

Auch bei Aussehen und Design wurden große Fortschritte gemacht. Alle vier Seiten des Smartphone-Bildschirms sind von extrem dünnen Rändern umgeben, was dem Gerät ein modernes und erstklassiges Aussehen verleiht. Das OnePlus 16 verfügt zudem über spezielle exklusive Gaming-Technologien, zu denen der Insider in den kommenden Tagen weitere Informationen versprochen hat.

OnePlusOnePlus 16Oriental ScreenSmartphoneTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Huawei Satellitenkommunikation rettet Leben bei Erdrutsch in NepalHuawei Satellitenkommunikation rettet Leben bei Erdrutsch in NepalHeute, 11:59Huawei Mate XT 2 Smartphone in China zur Vorbestellung freigegebenHuawei Mate XT 2 Smartphone in China zur Vorbestellung freigegebenHeute, 11:21Kameras erkennen dich nicht: Ein „intelligentes“ Shirt, das KI verwirrtKameras erkennen dich nicht: Ein „intelligentes“ Shirt, das KI verwirrtHeute, 11:05Problem mit rotem Farbstich beim Galaxy S26 Ultra hält anProblem mit rotem Farbstich beim Galaxy S26 Ultra hält anHeute, 09:52Specialized präsentiert neues E-Bike Turbo VadoSpecialized präsentiert neues E-Bike Turbo VadoHeute, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra besteht Härtetest nichtSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra besteht Härtetest nichtHeute, 03:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8