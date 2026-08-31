OnePlus 16 Flaggschiff wird mit fortschrittlichem Oriental Screen 4.0 ausgestattet

Marktführer bei Smartphones führen weiterhin innovative Technologien für ihre kommenden Geräte ein. Laut ixbt.com teilte der bekannte Insider Digital Chat Station seine Erfahrungen mit dem neuen OnePlus 16 Smartphone und enthüllte die wichtigsten Display-Eigenschaften des Geräts. Es wird erwartet, dass dieses Flaggschiff den Nutzern die neuesten Entwicklungen und eine hohe Leistung bietet. Dies berichtet Ixbt.com .

Wie sich herausstellt, wird das Gerät der nächsten Generation mit einem Oriental Screen 4.0 der neuen Generation ausgestattet sein. Dieses Display unterstützt eine sehr hohe Bildwiederholrate von 165 Hz. Dies sorgt für eine extrem flüssige und konsistente Darstellung von Bildern in der Benutzeroberfläche und in Spielen.

Fortschrittliche Technologien und das neue ColorOS 17

Auch bei der Software sind bedeutende Änderungen geplant. Berichten zufolge wird das OnePlus 16 Smartphone mit dem vorinstallierten Betriebssystem ColorOS 17 ausgeliefert. Dieses System enthält völlig neue Systemanimationen und erhöht insgesamt die Geschwindigkeit und Laufruhe des Geräts.

Das Display vereint die neuesten Errungenschaften der Display-Industrie. Der Insider stellte klar, dass bei der Bildschirmproduktion das exklusive X4-Fluoreszenzmaterial von BOE verwendet wurde. Das Gerät wird zudem mit einem eigenen, speziellen Display-Chip ausgestattet, der auf Basis modernster technologischer Prozesse entwickelt wurde.

Augenschutz und perfektes Design

Der neue Bildschirm zeichnet sich durch ein branchenweit einzigartiges Dreifach-Kalibrierungssystem aus. Gleichzeitig sind die neuesten Augenschutztechnologien von Oppo integriert, die eine Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung des Smartphones verhindern.

Auch bei Aussehen und Design wurden große Fortschritte gemacht. Alle vier Seiten des Smartphone-Bildschirms sind von extrem dünnen Rändern umgeben, was dem Gerät ein modernes und erstklassiges Aussehen verleiht. Das OnePlus 16 verfügt zudem über spezielle exklusive Gaming-Technologien, zu denen der Insider in den kommenden Tagen weitere Informationen versprochen hat.