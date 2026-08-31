VAE melden Abfangen einer Drohne nach Angriffen Irans auf US-Luftwaffenstützpunkt

Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gab bekannt, dass eine iranische Drohne über den Hoheitsgewässern des Landes abgefangen wurde. Dies berichtete NUR.KZ berichtet.

Das VAE-Verteidigungsministerium bestätigte in einer Erklärung im sozialen Netzwerk X das Abfangen einer vom Iran gestarteten Drohne.

„Die Luftstreitkräfte der VAE ergriffen Maßnahmen, nachdem ein unbemanntes Fluggerät, das sich aus Richtung Iran näherte, über den Hoheitsgewässern des Landes entdeckt wurde.

Das Verteidigungsministerium bestätigt, dass die Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft sind, um jeglichen potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken. Luftverteidigungssysteme überwachen und schützen den Luftraum des Landes rund um die Uhr.

Das Ministerium forderte die Bevölkerung zudem auf, sich bei der Informationsbeschaffung nur auf offizielle Quellen zu verlassen und keine Gerüchte oder unbestätigten Informationen zu verbreiten“, heißt es in der Mitteilung.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, gab die iranische Armee bekannt, dass sie den in den VAE gelegenen US-Stützpunkt Al-Minhad Air Base mit Drohnen angegriffen habe.

Es wird darauf hingewiesen, dass die iranische Armee mit Dutzenden von Drohnen Bereiche des Stützpunkts angriff, in denen US-Militärhubschrauber und Personal stationiert sind.

Zuvor war berichtet worden, dass die USA in der Straße von Hormus Schläge durchgeführt hatten, um die Platzierung von Seeminen an iranischen Objekten zu verhindern. Der Iran wiederum gab an, als Vergeltung US-Militärstützpunkte in Jordanien angegriffen zu haben.