Ingenieur stahl Samsung-Technologien und wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt

In Südkorea wurde in einem großen Spionageskandal um die Halbleiterindustrie ein Urteil verkündet: Ein ehemaliger Samsung-Mitarbeiter wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben von Maeil Business zeigt der Fall deutlich, wie hart der Wettbewerb auf dem modernen Mikrochipmarkt ist und wie wichtig der Schutz geistigen Eigentums ist. Darüber berichtet Ixbt.com.

Der Ingenieur, der 28 Jahre lang bei Samsung tätig war und anschließend zum chinesischen Unternehmen ChangXin Memory Technologies (CXMT) wechselte, wurde der illegalen Weitergabe vertraulicher Dokumente für schuldig befunden. Den Ermittlungsunterlagen zufolge ging es um den Process Recipe Plan (PRP), ein technisches Dokument mit fast 600 Schritten zur Herstellung von DRAM-Speicher.

Details des Technologiediebstahls

Nach Angaben des ehemaligen Ingenieurs, der im Prozess als Angeklagter aussagte, war die Beschaffung dieser Informationen von Anfang an Teil der CXMT-Strategie. Seiner Aussage zufolge verfügte das chinesische Unternehmen in der Anfangsphase seiner Tätigkeit nicht über die wissenschaftliche und industrielle Infrastruktur, um die Technologie von Grund auf zu entwickeln, und stützte sich daher auf Samsung-Dokumente.

Experten zufolge ermöglicht ein technologisches Rezept für die Halbleiterfertigung zwar keine direkte Kopie anhand eines einzigen Dokuments, doch sein Wert ist äußerst hoch. Solche Dokumente enthalten detaillierte Angaben zur Abfolge Hunderter Vorgänge sowie zu Parametern für das Aufbringen von Materialschichten, Temperaturen und Drücken.

Chinas Halbleiterindustrie und ihre Folgen

Der Zugriff auf diese vertraulichen Informationen kann die Zahl kostspieliger Experimente drastisch reduzieren und die Entwicklung eines eigenen Fertigungsprozesses erheblich beschleunigen. Während die Entwicklung eines neuen DRAM-Prozesses bei erfahrenen Herstellern gewöhnlich drei bis fünf Jahre dauert, kann dieser Zeitraum für neue Marktteilnehmer noch länger sein.

Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass das vorgelegte PRP-Dokument nicht ausreicht, um die Technologie vollständig zu reproduzieren. Dafür sind zusätzliche Informationen erforderlich, etwa zur Transistorarchitektur, zu Fotomasken und zu Designregeln. Dennoch nahm CXMT 2019 die Massenproduktion von DDR4-Speicher mit seiner 22-Nanometer-Technologie auf; 2023 begann die Produktion von 18-Nanometer-DRAM.

Heute ist CXMT der größte DRAM-Hersteller Chinas und konkurriert aktiv mit globalen Branchenriesen wie Samsung, SK hynix und Micron. Das Aufkommen dieses Skandals hat Fragen der technologischen Sicherheit und der Personalpolitik in Asien erneut ins Zentrum der weltweiten Diskussion gerückt.