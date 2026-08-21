Ingenieur stahl Samsung-Technologien und wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt

·1·Technologie
Ingenieur stahl Samsung-Technologien und wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt

In Südkorea wurde in einem großen Spionageskandal um die Halbleiterindustrie ein Urteil verkündet: Ein ehemaliger Samsung-Mitarbeiter wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben von Maeil Business zeigt der Fall deutlich, wie hart der Wettbewerb auf dem modernen Mikrochipmarkt ist und wie wichtig der Schutz geistigen Eigentums ist. Darüber berichtet Ixbt.com.

Der Ingenieur, der 28 Jahre lang bei Samsung tätig war und anschließend zum chinesischen Unternehmen ChangXin Memory Technologies (CXMT) wechselte, wurde der illegalen Weitergabe vertraulicher Dokumente für schuldig befunden. Den Ermittlungsunterlagen zufolge ging es um den Process Recipe Plan (PRP), ein technisches Dokument mit fast 600 Schritten zur Herstellung von DRAM-Speicher.

Details des Technologiediebstahls

Nach Angaben des ehemaligen Ingenieurs, der im Prozess als Angeklagter aussagte, war die Beschaffung dieser Informationen von Anfang an Teil der CXMT-Strategie. Seiner Aussage zufolge verfügte das chinesische Unternehmen in der Anfangsphase seiner Tätigkeit nicht über die wissenschaftliche und industrielle Infrastruktur, um die Technologie von Grund auf zu entwickeln, und stützte sich daher auf Samsung-Dokumente.

Experten zufolge ermöglicht ein technologisches Rezept für die Halbleiterfertigung zwar keine direkte Kopie anhand eines einzigen Dokuments, doch sein Wert ist äußerst hoch. Solche Dokumente enthalten detaillierte Angaben zur Abfolge Hunderter Vorgänge sowie zu Parametern für das Aufbringen von Materialschichten, Temperaturen und Drücken.

Chinas Halbleiterindustrie und ihre Folgen

Der Zugriff auf diese vertraulichen Informationen kann die Zahl kostspieliger Experimente drastisch reduzieren und die Entwicklung eines eigenen Fertigungsprozesses erheblich beschleunigen. Während die Entwicklung eines neuen DRAM-Prozesses bei erfahrenen Herstellern gewöhnlich drei bis fünf Jahre dauert, kann dieser Zeitraum für neue Marktteilnehmer noch länger sein.

Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass das vorgelegte PRP-Dokument nicht ausreicht, um die Technologie vollständig zu reproduzieren. Dafür sind zusätzliche Informationen erforderlich, etwa zur Transistorarchitektur, zu Fotomasken und zu Designregeln. Dennoch nahm CXMT 2019 die Massenproduktion von DDR4-Speicher mit seiner 22-Nanometer-Technologie auf; 2023 begann die Produktion von 18-Nanometer-DRAM.

Heute ist CXMT der größte DRAM-Hersteller Chinas und konkurriert aktiv mit globalen Branchenriesen wie Samsung, SK hynix und Micron. Das Aufkommen dieses Skandals hat Fragen der technologischen Sicherheit und der Personalpolitik in Asien erneut ins Zentrum der weltweiten Diskussion gerückt.

SamsungCXMTTechnologieChinaGericht
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aggressives Fahren lässt die Elektroauto-Batterie 2,5-mal schneller verschleißenAggressives Fahren lässt die Elektroauto-Batterie 2,5-mal schneller verschleißenHeute, 02:20Testergebnisse der Smartphones Google Pixel 11 mit Tensor G6 bekanntTestergebnisse der Smartphones Google Pixel 11 mit Tensor G6 bekanntHeute, 01:56Dell XPS 13 Laptop ist ein würdiger Rivale des MacBook NeoDell XPS 13 Laptop ist ein würdiger Rivale des MacBook NeoHeute, 01:30Cybersicherheitsexperten mit gefälschter Konferenz getäuschtCybersicherheitsexperten mit gefälschter Konferenz getäuschtHeute, 01:24Xiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den MarktXiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den MarktGestern, 22:23Samsung erhöht Halbleiterpreise um bis zu 15 ProzentSamsung erhöht Halbleiterpreise um bis zu 15 ProzentGestern, 21:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All