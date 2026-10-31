Sensationelle Ankündigung des UFC-Champions: Makhachev verrät, gegen wen er seinen Gürtel verteidigen wird

Der amtierende UFC-Weltergewichtschampion und einer der Spitzenreiter im P4P-Ranking Islam Makhachev (29–1) hat offen angedeutet, dass er kurz vor dem Ende seiner Mixed-Martial-Arts-Karriere (MMA) steht. Der Champion aus Dagestan gab auf seinem X-Account bekannt, dass sein nächster Auftritt im Oktagon einer der letzten Kämpfe seiner Laufbahn sein wird.

Makhachev erklärte zudem, dass er auf den Sieger des Duells zwischen zwei gefährlichen Anwärtern in der Division wartet und gegen den stärksten Gegner antreten möchte.

«Ich werde erneut beweisen, wer der Beste ist»: Makhachevs Statement

Der 35-jährige Champion äußerte sich zu den Vertretern der neuen Generation der Division und legte seine Position wie folgt dar:

«Mein nächster Kampf wird einer der letzten meiner Karriere sein. Man sagt, Prates sei sehr gefährlich für mich und Morales sei extrem stark. Deshalb möchte ich gegen denjenigen kämpfen, der sich als der Stärkere erweist, um erneut zu beweisen, wer der Beste der Welt ist», schrieb der russische Athlet.

UFC 336: Spektakulärer Kampf um den Interims-Gürtel in Toronto

Der Name von Islam Makhachevs nächstem Gegner wird in Kürze bei einem Superturnier in Kanada ermittelt:

Duell der Herausforderer: Der brasilianische Knockout-Spezialist Carlos Prates und der ungeschlagene Star aus Ecuador Michael Morales treffen im Kampf um den UFC-Interims-Gürtel im Weltergewicht aufeinander;

Datum und Ort: Dieser entscheidende Kampf 30. Januar 2027 findet im Rahmen des UFC 336 Nummernevents in Toronto, Kanada, statt;

Weg zum Haupttitel: Der Sieger dieses Kampfes erhält das Recht, 2027 in einem Titelvereinigungskampf gegen Islam Makhachev anzutreten.

Makhachevs letzter Kampf und Rekordstatistiken

Der russische Athlet setzt seine Dominanz auch nach dem Wechsel ins Weltergewicht souverän fort:

Letzter Sieg: Makhachev bestritt seinen letzten Kampf am 15. August 2026 beim UFC 330 Turnier gegen den bis dahin ungeschlagenen irischen Star Ian Machado Garry;

Titelverteidigung: In diesem Duell dominierte Islam über fünf Runden hinweg, verteidigte seinen Gürtel einstimmig nach Punkten und verbesserte seine Bilanz auf 29 Siege und 1 Niederlage.

Diese Ankündigung hat in der MMA-Welt für großes Aufsehen gesorgt – der potenzielle Abschiedskampf des Stars, der die Division seit Jahren dominiert, wird als das größte Sportereignis des Jahres 2027 erwartet.