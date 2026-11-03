20-jähriger Bergsteiger stirbt bei Besteigung des Matterhorns

Ein 20-jähriger Bergsteiger ist bei einem Aufstieg am berühmten Matterhorn in der Schweiz ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich, nachdem Berichte über einen Steinschlag in der Nähe seiner Route eingegangen waren. Angehörige und Freunde identifizierten den Verstorbenen als Kiran Lainer.

Kiran verunglückte am Dienstagmorgen, dem 27. Oktober, kurz nach 6:00 Uhr, während er mit einem Begleiter den berühmten Gipfel der Alpen bestieg.

Die Polizei des Kantons Wallis teilte mit, dass die beiden Bergsteiger am Hörnligrat des Matterhorns auf einer Höhe von etwa 3500 Metern unterwegs waren, als in ihrer Nähe Felsen herabstürzten. Diese Höhe entspricht fast 11.500 Fuß.

Kurz darauf verlor einer der Bergsteiger seinen Begleiter aus den Augen und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Dies berichtete das Magazin Need To Know.

Die Rettungsorganisation des Kantons Wallis entsandte einen Hubschrauber der Firma Air Zermatt zum Unfallort. Die Retter fanden den vermissten Bergsteiger kurz darauf im alpinen Gelände, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Kirans Familie und Freunde bestätigten öffentlich, dass es sich bei dem verunglückten Bergsteiger um ihn handelte. Die Staatsanwaltschaft Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Sturzes und die Ursachen der Tragödie zu klären.

Die Polizei bestätigte den Steinschlag in der Nähe der beiden Bergsteiger, machte jedoch bisher keine genauen Angaben darüber, ob dieser direkt für den Absturz verantwortlich war.

Kirans Schwester, Presenia Justin Newman, beschrieb seinen Tod als einen Unfall, der durch den Steinschlag verursacht wurde. Sie berichtete darüber auf einer Spendenseite, die eingerichtet wurde, um den Verstorbenen in die USA zurückzuführen.

Laut seiner Schwester lebte Kiran in Austin, Texas. Er hatte zudem enge Verbindungen nach Pensacola, Florida. Die Familie bezeichnete diese Stadt als den Ort, den Kiran als sein Zuhause betrachtete.

Presenia erinnerte an ihren Bruder als einen geliebten Sohn, einen Onkel und Freund sowie als einen jungen Mann, der Skateboard fuhr, Golf liebte und eine Leidenschaft für das Bergsteigen hatte.

„Kirans Leben war weit umfassender und bedeutungsvoller als die Umstände seines Todes. Er war ein junger Mann, der Abenteuer und die Natur liebte, eine Liebe, die ihn an außergewöhnliche und wunderbare Orte auf der Welt führte.

Er war erst 20 Jahre alt und hatte noch so viele Möglichkeiten und ein ganzes Leben vor sich. Den Schmerz über seinen so unerwarteten Verlust in Worte zu fassen, ist sehr schwer“, sagte seine Schwester.

Kirans bester Freund und Kletterpartner, Eli Hawkins, bestätigte ebenfalls, dass sie das Matterhorn gemeinsam bestiegen hatten.

„Kiran war mein bester Freund, mein Kletterpartner und wie ein Bruder für mich. Er war ein ganz besonderer Mensch. Wir haben viel zusammen erlebt – gute Tage und schwierige Zeiten. Dieser Verlust ist schmerzhafter als alles, was ich bisher durchgemacht habe“, schrieb Eli.

Er erklärte, dass er weiterhin bergsteigen werde, um das Andenken seines Freundes für immer zu bewahren.

„Ich habe ihn sehr geliebt. In seinem Gedenken werde ich mit noch mehr Entschlossenheit weiter klettern und ihn immer in meinem Herzen tragen“, fügte er hinzu.

Es werden Spenden gesammelt, um die Überführung von Kiran in die USA sowie die Bestattungs- und Zeremoniekosten zu decken. Die Familie plant, Gedenkveranstaltungen in Austin und Pensacola abzuhalten.

„Unser größter Wunsch ist es jetzt, Kiran nach Hause zu bringen, ihn beizusetzen und allen, die ihn geliebt haben, die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen“, so die Familienangehörigen.